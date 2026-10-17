Operazione antimafia “Armonica”: Corte d’Appello riduce condanna per un 34enne dopo rinvio Cassazione

CARMIANO (Lecce) – Sconto di pena nel processo d’appello bis per Davide Conversano, il 34enne di Carmiano, coinvolto nella maxi-operazione antimafia ribattezzata “Armonica”. La Corte, dopo un rinvio della Cassazione, ha ridotto la condanna da 12 anni e 10 mesi di reclusione a 9 anni, 8 mesi e 20 giorni riconoscendo un’attenuante. Il giovane era stato arrestato nel settembre 2019 insieme al fratello Matteo.

Secondo le indagini dei Carabinieri e della DDA, i due fratelli avrebbero rappresentato la “nuova generazione” criminale a cui il presunto capoclan Fernando Nocera aveva affidato la gestione degli affari illeciti (legati a droga, armi ed estorsioni per conto del clan Tornese) dopo il suo arresto. Nel novembre del 2020, al termine del processo celebrato con rito abbreviato, Conversano era stato condannato a 13 anni di reclusione, sentenza poi ridotta, nel settembre del 2022, dalla Corte d’Appello a 12 anni e 10 mesi di reclusione.

La Corte di Cassazione aveva annullato la condanna soltanto per Conversano sul riconoscimento di una circostanza attenuante e nel secondo processo d’appello, come detto, la condanna è stata ulteriormente ridotta la pena. A difendere il giovane, l’avvocato Cosimo D’Agostino.