Vende vodka a due minori, una delle quali finisce in ospedale: denunciato gestore e sospesa attività per 7 giorni

Lecce – Provvedimento di sospensione dell’attività per sette giorni emesso dal Questore Giampietro Lionetti nei confronti di un esercizio, a seguito dell’istruttoria effettuata dalla Polizia di Stato dopo la segnalazione giunta dall’Arma dei Carabinieri.

I fatti. Il 26 settembre scorso, presso un negozio di vicinato, ubicato nel centro storico di Lecce, alcuni minori hanno acquistato due bottiglie di vodka con le quali sono poi andati in piazza Sant’Oronzo.

Dopo l’uso, una delle due minori ha accusato un malore, cadendo per terra e battendo la testa.

Un’amica della ragazza ha quindi avvisato i genitori che subito hanno allertavato il 112. Una pattuglia di militari del N.O.R. – Sezione Radiomobile della compagnia Carabinieri di Lecce è intervenuta constatando la situazione fino al trasporto d’urgenza della minore al Pronto Soccorso dell’Ospedale Vito Fazzi, ove le veniva riscontata una intossicazione da alcol ed un trauma cranico a causa della caduta.

La ragazzina è stata medicata e curata, poi dimessa con una prognosi di 5 giorni.

L’immediata attività di indagine esperita dalla Stazione Carabinieri Santa Rosa, consistita nell’ascolto delle persone informate dei fatti e nell’acquisizione delle immagini della videosorveglianza interna all’esercizio, hanno permesso di ricostruite esattamente quanto accaduto e acclarando che l’esercente aveva venduto l’alcol ai minori, senza chiedere loro alcun documento di identità per appurare l’età anagrafica, nonostante la evidente minore età.

All’esito delle responsabilità appurate, l’esercente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori.

Contestualmente, i militari della predetta Stazione proponevano al Questore di Lecce l’applicazione dell’articolo 100 del Testo unico delle Leggi di Pubblica sicurezza. E il Questore di Lecce, previa compiuta istruttoria della Divisione Polizia Amministrativa della Questura, ravvisandone i presupposti atteso il pericolo per la sicurezza dei cittadini e graduando la misura, ha emesso il decreto di sospensione per 7 giorni dell’attività, provvedimento notificato oggi dai Carabinieri.