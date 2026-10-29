Vernole, Roberta Braj lascia il gruppo consiliare “Futuro Insieme” e prosegue il mandato da consigliera indipendente

VERNOLE – La consigliera comunale Roberta Braj ha formalizzato il recesso dal gruppo consiliare “Futuro Insieme”, comunicando la propria decisione al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e al Segretario Comunale di Vernole. La decisione, assunta ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto comunale, ha effetto immediato dalla data di protocollazione della comunicazione.

Roberta Braj continuerà a svolgere il proprio mandato amministrativo come consigliera, non iscritta ad alcun gruppo consiliare, confermando la propria collocazione politica nell’area della minoranza. La consigliera ha inoltre ribadito la volontà di esercitare il proprio mandato con autonomia di giudizio e di voto, nel rispetto delle prerogative riconosciute ai componenti degli organi elettivi.