Prima la rissa e poi l’aggressione ai poliziotti, arrestato un 24enne e denunciate altre tre persone

Lecce – Un arresto e tre denunce a seguito di una rissa e poi di aggressioni ai poliziotti. Nella notte di domenica scorsa, 25 ottobre, la Polizia di Stato ha arrestato a Lecce un uomo di 24 anni, residente a Trepuzzi, ritenuto responsabile dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre a essere indagato in stato di libertà per il reato di rissa.

L’intervento degli agenti della Squadra Volanti della Questura di Lecce è scattato intorno alle ore 2:20, a seguito di diverse segnalazioni giunte sulla linea di emergenza 112 per una violenta rissa in corso in un vico del centro storico leccese. Sul posto, dove erano presenti numerose persone per la movida del fine settimana, i poliziotti hanno raccolto le prime informazioni dai presenti. Secondo la ricostruzione dei testimoni, una decina di persone si era affrontata con schiaffi, pugni, lancio di oggetti, cocci di bottiglia e parti di tavolini rotti, per poi disperdersi. Gli agenti hanno riscontrato sulla sede stradale la presenza di vetri infranti, frammenti di plastica e tracce di sangue.

Ottenuta la descrizione di tre soggetti coinvolti, le Volanti hanno dato il via alle ricerche nelle vie adiacenti. Circa due minuti dopo, una pattuglia ha individuato in piazza Pellegrino uno dei giovani segnalati. L’uomo ha ignorato l’invito a fermarsi e ha iniziato una fuga a piedi lungo Vicolo Vernazza e via del Teatro Romano. Nel corso dell’inseguimento, il fuggitivo ha prima colpito un agente con una violenta spallata e ha poi opposto resistenza al momento del blocco da parte di altri poliziotti. Durante le fasi del contenimento, due poliziotti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni di prognosi ciascuno.

Il 24enne è stato assistito sul posto dal personale del 118, rifiutando il successivo trasporto in ospedale.

Le contestuali ricerche nelle aree limitrofe hanno consentito a una seconda volante di rintracciare in Viale Lo Rè, nei pressi di un’ambulanza in sosta, altri tre soggetti riconducibili alla lite, tutti con abiti macchiati di sangue e ferite evidenti. I tre individui sono stati identificati in un uomo di 25 anni residente a Trepuzzi, un uomo di 30 anni residente anch’egli a Trepuzzi e un uomo di 22 anni residente a San Valentino Torio, in provincia di Salerno. Tutti risultano indagati per rissa.

Informato dell’accaduto, il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Lecce ha disposto per il 24enne la misura degli arresti domiciliari presso la propria residenza in attesa del giudizio per direttissima. All’esito dell’udienza, l’arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.