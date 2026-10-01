“Notti sacre”, venerdì 2 ottobre nella Basilica di Santa Croce di Lecce “Il Sole e l’Aquila”

LECCE – E’ ispirato all’incontro avvenuto, secondo una leggenda medievale pugliese, tra San Francesco d’Assisi e l’imperatore Federico II, il nuovo appuntamento della quarta edizione di “Notti Sacre”, la rassegna di musica sacra nata a Bari – dove è giunta alla sua sedicesima edizione – da un’idea di monsignor Antonio Parisi, e realizzata da Vallisa Cultura e ArtWork sotto l’alto patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura, in collaborazione con Arcidiocesi di Bari-Bitonto e Arcidiocesi di Lecce.

Lo spettacolo, in programma venerdì 2 ottobre nella Basilica di Santa Croce alle ore 20.30, si intitola: “Il Sole e l’Aquila. Il leggendario incontro tra San Francesco d’Assisi e Federico II”: a 800 anni dalla morte del Santo, questa nuova composizione musicale rievoca, attraverso la musica e una voce recitante, l’incontro tra il poverello d’Assisi (Il Sole) e Federico II (L’Aquila).

Una cantata per voce narrante, soli, coro e orchestra con soggetto di Serena Buonfiglio, adattamento metrico di Maria Teresa Marasco, musica di Francesco Muolo. Personaggi e interpreti sono il soprano Adriana Damato (Costanza d’Aragona, moglie di Federico II), il tenore Raffaele Pastore (San Francesco), il baritono Carlo Sgura (l’Imperatore). Voce narrante Miriana Moschetti, orchestra e coro del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce; direttore Michele Nitti, Carlo Scorrano all’organo.