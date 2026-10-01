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Spettacoli

Sabato 3 ottobre al Teatro Comunale di Galatone Marco Bardoscia Trio con “The future is a sea”

Al Teatro Comunale di Galatone riprende la Stagione di Prosa 2026/2027 a cura della cooperativa Ventinovenove con un'anteprima sabato 3 ottobre

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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