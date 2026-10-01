Vela, ancora buoni risultati per i giovanissimi atleti della “Lampara” di Santa Caertina di Nardò nei giorni scorsi a Rimini

Ancora buoni risultati nella classe under 13 per il Circolo nautico “La Lampara asd” di Santa Caterina di Nardò, nei giorni scorsi, presso il prestigioso Club nautico Rimini, che ha ospitato la settima ed ultima tappa nazionale O’Pen-Skiff valevole per la qualificazione alla Coppa dei Campioni che si terrà a Cagliari il prossimo 10 ottobre.

Presenti oltre 120 equipaggi, il Circolo neretino è riuscito infatti a qualificare tutti e tre i suoi atleti, rientrati nella top 10. Virgilio Rausa è arrivato secondo nella classifica della tappa e decimo nel ranking nazionale, riuscendo a risalire due posizioni dello stesso, mentre Mattia Fanizza e Giovanni Tarantino hanno visto rispettivamente confermato il quinto e il nono posto nella classifica assoluta. Risultati dei quali il presidente del Circolo Domenico Falco è molto soddisfatto: “Mi complimento con i nostri atleti per questi risultati che vanno al di là delle nostre più rosee previsioni, e ringrazio l’allenatore della classe Alessandro Pipitone per l’ottimo lavoro svolto in questo anno agonistico, in collaborazione col capo allenatore Carmine Bresciani”.