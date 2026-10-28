Due incidenti sul lavoro in poche ore, paura a Maglie e Porto Cesareo: due operai in ospedale

SALENTO – Due infortuni sul lavoro in poche ore, a Maglie e Porto Cesareo, con due lavoratori ricoverati in prognosi riservata.

Il primo incidente è avvenuto nella mattinata di ieri nella zona industriale di Maglie, all’interno di un’azienda che tratta e ricicla materiale ferroso. Un operaio di 56 anni, impegnato in alcuni interventi di manutenzione su una scala, sarebbe stato investito al volto e agli occhi da un getto d’olio fuoriuscito in seguito a un’esplosione, che lo avrebbe sbalzato a terra.

Soccorso dal 118, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. I medici hanno escluso il pericolo di vita.

Nel pomeriggio, a Punta Prosciutto, marina di Porto Cesareo, un manutentore di 65 anni è invece caduto da una scala mentre lavorava all’interno di un villaggio turistico. Trasportato in codice rosso al Dea di Lecce, è stato ricoverato con prognosi riservata e resterà sotto osservazione per monitorare l’evoluzione delle sue condizioni.

Su tutti e due gli episodi indagano forze dell’ordine e Spesal, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei due incidenti e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.