Centro di Milano vandalizzato, danni e disagio giovanile: “Restino in carcere se non pagano i danni”.

A Milano, dopo neanche un mese dalla fashion week, si è assistito ad un sanguinolento Smash-and-grab in zona Duomo. Ragazzini violenti ed armati, riuniti in gruppi attraverso l’utilizzo dei canali social, si sono dati appuntamento per le vie del centro al fine di infiltrarsi nella manifestazione organizzata – e autorizzata- per contestare il carovita. E qui la prima falla da parte di chi, al governo della città, sottovalutando ciò che accadeva nella vicina Parigi, ha pensato che in una città come Milano, ormai sotto scacco e smacco di maranza e compagnia bella, la manifestazione sarebbe stata pacifica e foriera di punti di riflessione. Le cose, come era ragionevole pensare, sono andate diversamente.

Scene di terrore e distruzione, persone picchiate selvaggiamente in strada, vetrine infrante, attacco alla polizia, lancio di materiale contundente, di sassi e lacrimogeni, gruppi di ragazzini – alcuni neanche imputabili- che hanno preso d’assalto i negozi del centro e rubato merce. Danni quantificati in oltre 500.000 euro. Dinanzi a tali attacchi uno spiegamento di forze inadeguato e un apparato normativo che fa fatica a imporre ai giudici di trattenere in carcere i violenti e a scoraggiare future azioni di guerriglia civile. Sia chiaro che i negozi presi d’assalto non sono stati quelli dei generi alimentari- non è il cibo quello che manca a questi ragazzi – ma quelli dei beni di lusso – abiti e scarpe firmate. E ieri i negozi sono stati costretti ad abbassare le saracinesche per paure di nuove rappresaglie. Le politiche dell’immigrazione che hanno accolto – e continuano ad accogliere tutti- vanno sicuramente riviste.

Diversamente il passo tra l’occupazione e il saccheggio dei negozi e quello delle case private è assai breve dal momento che personaggi come Ilaria Salis fanno da esempio e da fomento a simili iniziative. Sarebbe opportuno, con il nuovo decreto legge, introdurre una cauzione per chi danneggia. Se distruggi un negozio puoi uscire dal carcere solo se paghi tutti i danni. Se fai male a qualcuno paghi i danni e resti in carcere.

Diversamente, per questa Nazione e per chi lavora onestamente e paga le tasse, non c’è futuro. Solo jungla. A Lecce, almeno per ora, la situazione del disagio giovanile sembra essere limitato a sporadici episodi anche se occorre tenere gli occhi aperti sulla facilità con cui, attraverso i canali social, le città di tutta Italia potrebbero essere prese d’assalto da parte di chi usa la violenza come unico mezzo di comunicazione