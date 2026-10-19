Dogre, Consulte e bilancio: il Consiglio approva tra le polemiche. Fondi comunali per le rette dei nidi

LECCE – Quanto tempo ha un commerciante per sapere che un controllo ha rilevato un’irregolarità? E quali garanzie gli consentono di difendersi? Il confronto in Consiglio comunale a Lecce si è acceso su queste domande, dietro le quali ci sono le contestazioni della Dogre e le proteste degli esercenti raggiunti dagli avvisi a distanza di anni. La maggioranza ha approvato le modifiche al regolamento del canone unico patrimoniale, indicando nei trenta giorni per la comunicazione e nella possibilità di assistere ai rilievi le risposte alle criticità emerse. Per l’opposizione, però, il punto resta la forza di quelle disposizioni: senza obblighi inequivocabili e conseguenze per chi non li rispetta, il rischio è che cambi poco.

IL REGOLAMENTO PER GLI ACCERTAMENTI DELLA DOGRE

È stata questa la frattura principale di una seduta che ha visto passare anche le nuove regole sulle Consulte, una variazione di bilancio per sostenere le rette degli asili nido delle famiglie fragili e una permuta di terreni funzionale all’illuminazione di un parco pubblico. Provvedimenti diversi, accompagnati da un confronto che ha investito il rapporto con i contribuenti, la partecipazione dei cittadini e le scelte sulle risorse comunali. Sugli accertamenti Dogre, la proposta della minoranza firmata da Antonio Rotundo e Antonio De Matteis, diretta a introdurre un articolo 29 bis nel regolamento, è stata bocciata con 17 contrari e 10 favorevoli. Sono invece passati con 18 sì e 10 no i due emendamenti della maggioranza: comunicazione entro trenta giorni dalla rilevazione e possibilità per il titolare, quando presente, di assistere alle operazioni.

La sindaca Adriana Poli Bortone ha rivendicato la scelta come un intervento a favore delle attività economiche, “sanando una situazione che si è protratta per troppi anni e che la precedente amministrazione non ha risolto”. Sullo sfondo ci sono i casi denunciati nei mesi scorsi dai commercianti: rilievi dei quali gli interessati venivano a conoscenza molto tempo dopo, quando ricostruire l’effettiva occupazione del suolo pubblico e verificare la fondatezza della richiesta diventava difficile. Per l’assessore ai Tributi Maria Luisa Greco occorre distinguere i passaggi della procedura. La rilevazione fotografa lo stato dei luoghi; se emerge una difformità rispetto all’autorizzazione, viene inviata una lettera e l’esercente può rivolgersi alla Dogre per chiarire. L’eventuale accertamento successivo segue invece le garanzie dello Statuto del contribuente. “Gli addetti non fanno un’ispezione, ma una semplice rilevazione. Si tratta di fotografare lo stato dei luoghi nel suolo pubblico”, ha spiegato Greco, difendendo la finalità della delibera: “Vogliamo tutelare i contribuenti, altrimenti non porterei questa delibera”.

Una ricostruzione che non ha convinto i banchi della minoranza. Carlo Salvemini, di Lecce Città Pubblica, ha richiamato l’obbligo di identificazione dell’accertatore, “che resta in vigore”, insistendo sulla natura amministrativa del controllo. Chi effettua il rilievo, ha sostenuto l’ex sindaco, non agisce come un investigatore. “Il contraddittorio preventivo serve a discutere la pretesa fiscale e non sana la eventuale illegittimità delle prove raccolte in violazione della legge”, ha dichiarato. Da qui la contestazione delle verifiche svolte senza rendersi riconoscibili: “Se l’accertatore scatta foto all’interno o all’esterno del locale in incognito o fingendosi cliente, viola la legge dello Stato”.

Il consigliere Pd, Antonio Rotundo, ha concentrato le obiezioni sul termine dei trenta giorni. Il regolamento, secondo il consigliere del Pd, non stabilisce la nullità della contestazione in caso di mancata comunicazione entro la scadenza e lascia quindi aperto il problema dell’effettiva tutela del contribuente. De Matteis ha chiesto chiarimenti sulle modalità dell’avviso e ha contestato anche la disposizione relativa alla partecipazione del titolare: consentire di assistere non significa rendere necessaria la sua presenza. “Bisogna scrivere che deve essere effettuato alla presenza dell’esercente: questo fa la differenza”, ha osservato. Per De Matteis, il meccanismo rischia dunque di conservare le criticità già denunciate. “Fino a ieri passava un ispettore della concessionaria, faceva la foto senza presentarsi, prendeva le misure e andava via, poi, dopo tre o quattro anni, arrivava l’avviso e dopo tanto tempo diventava difficile ricordare anche per l’esercente: ora non cambia nulla senza l’obbligo di avvisare”, ha ricordato. La maggioranza considera i correttivi un passo avanti; l’opposizione continua a chiedere che tempi e modalità del controllo siano accompagnati da vincoli più stringenti.

LA VARIANTE AL BILANCIO

Sul versante dei conti, il Consiglio ha approvato con 18 voti favorevoli e 5 contrari la variazione al bilancio di previsione finanziaria 2026-2028. Una delle scelte riguarda la copertura del 20 per cento delle rette degli asili nido per le famiglie più fragili, quota rimasta senza finanziamento regionale. La giunta ha deciso di utilizzare risorse provenienti dall’avanzo del welfare per garantire il sostegno. “Abbiamo dovuto compensare i tagli della Regione per continuare a sostenere le famiglie fragili”, ha affermato Poli Bortone. Durante il dibattito è stato affrontato anche il rapporto tra questa operazione e le disponibilità del Peba, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. La consigliera di maggioranza Lara Cataldo ha assicurato che le risorse previste resteranno invariate. Il dirigente Pantaleo Isceri ha precisato la natura delle somme impiegate: “Il fondo per l’eliminazione delle barriere architettoniche non viene intaccato: si tratta di avanzi di bilancio”.

LE CONSULTE COMUNALI

Un altro terreno di scontro è stato il regolamento delle Consulte, approvato con 18 favorevoli e 6 contrari. La nuova disciplina prevede organismi composti da nove esperti, sei indicati dai capigruppo di maggioranza e tre da quelli di minoranza, nominati con decreto della sindaca su proposta dei capigruppo. Un albo speciale sarà curato dagli uffici comunali degli Affari generali e anche i singoli cittadini potranno proporre la propria candidatura. Le Consulte esprimeranno pareri non vincolanti entro dieci giorni dalla richiesta; il presidente di ciascun organismo dovrà convocare una riunione almeno ogni mese. È il sistema delle designazioni ad aver alimentato le critiche dell’opposizione, che vi vede un peso eccessivo delle appartenenze politiche. Poli Bortone ha ribaltato l’accusa, sostenendo che la nuova impostazione consentirà di coinvolgere la cittadinanza e valorizzare le competenze. “In precedenza c’è stato un sistema di lottizzazione e non sono mai entrate in funzione, ora allarghiamo alla cittadinanza e credo che sapremo individuare le personalità che renderanno le nostre Consulte un momento di eccellenza”, ha commentato.

Sergio Della Giorgia, capogruppo di Lecce Città Pubblica, ha letto invece il provvedimento come un’ulteriore presa di distanza dall’esperienza amministrativa precedente. “Voi avete solo cercato di cancellare tutto quello che ha fatto l’amministrazione Salvemini precedentemente”, ha attaccato, contestando anche la regola che impedisce a uno stesso componente di far parte di più Consulte. Christian Gnoni, capogruppo di LecceDomani, ha criticato il tempo trascorso prima dell’approvazione: a suo giudizio, dopo due anni e mezzo si arriva a un regolamento che restringe il raggio d’azione di questi organismi.

LE YUCCHE PAGATE DA CHI HA SBAGLIATO

Prima delle delibere, le domande di attualità avevano portato in aula due questioni legate alla gestione degli spazi cittadini. Sui posti per il carico e scarico che in alcune fasce orarie diventavano parcheggi blu, l’assessore alla Mobilità Giancarlo Capoccia ha chiarito che la doppia funzione sarà mantenuta soltanto nella zona rossa del centro. Nelle altre zone gli stalli saranno esclusivamente gialli e destinati al carico e scarico. Il consigliere dí minoranza Giovanni Occhineri ha invece chiesto conto degli interventi in via Po, a Santa Rosa, dopo il taglio non autorizzato delle yucche alte circa tre metri. La domanda riguardava la sistemazione con fiori e il ripristino dei marciapiedi affidati alla Lupiae. L’assessore all’Ambiente Severo Martini ha assicurato che la società partecipata chiederà il risarcimento ai responsabili e che l’operazione non comporterà costi per il Comune. Una prospettiva sulla quale Occhineri ha espresso dubbi, osservando che il recupero delle somme richiede una procedura lunga e non semplice.

IL BOOKCROSSING

Anche lo scambio dei libri è diventato motivo di contrapposizione. Con un’interpellanza, la consigliera del Pd Loredana Di Cuonzo ha chiesto a che punto sia il progetto di bookcrossing, pensato per mettere a disposizione della cittadinanza punti nei quali lasciare e prendere volumi. Dopo il lavoro in sottocommissione, ha denunciato, l’iniziativa si è fermata e intanto è passato un anno.

Per Poli Bortone restano da sciogliere questioni economiche e organizzative, comprese quelle relative alla videosorveglianza. “La delibera non è passata dal Consiglio. Bisogna trovare i fondi per garantire il servizio gratuito, inoltre la precedente giunta aveva attivato tredici punti di un servizio simile, che mi dicono che non stiano funzionando. Bisogna fare degli approfondimenti”, ha risposto la sindaca. Il progetto resta quindi in attesa delle verifiche sulle criticità segnalate e delle risorse necessarie alla sua realizzazione.

PIANO ALIENAZIONI: PERMUTA

Via libera, infine, alla permuta di aree inserita nell’integrazione del piano delle alienazioni e collegata al complesso edilizio polifunzionale previsto nel lotto 6 del comparto 35. L’operazione riguarda le opere di urbanizzazione a scomputo per il parco pubblico in zona F15: una porzione di terreno comunale sarà ceduta in cambio di un’area privata destinata a ospitare la cabina di alimentazione per l’illuminazione di un parco.