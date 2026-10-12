Claudio Martella, consigliere comunale di Salve, aggredito da due persone incappucciate. Solidarietà del pd provinciale

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SALVE – Un’imboscata tesa nelle prime ore del mattino nei garage di casa. Claudio Martella — dipendente della Provincia di Lecce, ex primo cittadino e attuale consigliere d’opposizione nel Comune di Salve — è stato vittima di una brutale aggressione nel seminterrato del proprio immobile mentre si accingeva a salire in auto.

Secondo una prima ricostruzione dell’episodio, due individui con il volto coperto si sarebbero appostati nell’area garage attendendo l’arrivo dell’amministratore. Una volta individuato il bersaglio, i due lo avrebbero sorpreso alle spalle, spingendolo a terra e sferrando una sequenza di calci e pugni prima di darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Malgrado i traumi riportati, Martella è riuscito ad allertare i soccorsi: i sanitari del 118, giunti sul posto per le prime cure, ne hanno disposto il trasferimento all’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase, dove i medici gli hanno riscontrato lesioni alla testa giudicate guaribili in sette giorni.

Il fatto ha destato forte scalpore nella comunità locale, anche in virtù dell’impegno politico e delle recenti prese di posizione del consigliere sulle vicende relative alle concessioni demaniali balneari, tema al centro di accese polemiche amministrative e di un recente servizio televisivo nazionale.

Sull’episodio sono in corso le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Tricase, al lavoro per raccogliere elementi utili a ricostruire la dinamica dei fatti e risalire all’identità degli assalitori.

Il segretario provinciale della Federazione del Partito Democratico di Lecce, Luciano Marrocco, e tutto il partito esprimono piena solidarietà a Claudio Martella, consigliere comunale di Salve, iscritto al PD e già sindaco di Salve, aggredito questa mattina da due persone incappucciate mentre scendeva nello scantinato della sua abitazione per prendere l’auto e andare al lavoro.

“Quanto accaduto a Claudio è un atto di violenza gravissimo”, dichiara Marrocco.“Crediamo nell’operato delle forze dell’ordine e della magistratura. Atti di violenza ed intimidazione come questi vanno condannati con la massima fermezza”. Il consigliere Martella porta avanti da tempo, insieme alla sua comunità politica, una battaglia per la tutela e l’accessibilità della costa e del mare. “È una battaglia che condividiamo e nella quale gli siamo accanto”, prosegue il segretario. “Ci auguriamo che sia del tutto estranea a questo episodio. In ogni caso, nessuna intimidazione fermerà l’impegno di chi lavora per il bene comune. A Claudio, alla sua famiglia va l’abbraccio di tutto il Partito Democratico della provincia di Lecce, insieme all’augurio di una pronta guarigione. Forza Claudio!”