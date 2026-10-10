Sbarca da Valona ma è ricercato per droga: arrestato latitante al porto di Brindisi

BRINDISI: Era ricercato dal maggio del 2022 per reati legati al traffico di stupefacenti, ma la sua latitanza si è interrotta sulla banchina del porto di Brindisi. Gli agenti della Polizia Marittima e di Frontiera hanno tratto in arresto Klodian Shehaj, cittadino di origine albanese, individuato e fermato lo scorso 28 settembre durante i consueti controlli di sicurezza sui passeggeri e veicoli sbarcati dai traghetti provenienti da Valona.

L’allarme è scattato quando le verifiche nel Sistema Informativo Interforze hanno evidenziato un ordine di carcerazione per cattura pendente a suo carico, inserito oltre quattro anni fa dalla Questura di Lecce. A Shehaj sono contestate le violazioni degli articoli 73 e 74 del D.P.R. 309/90 per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Per scongiurare qualsiasi dubbio di persona, l’uomo è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici presso il posto di fotosegnalamento: i riscontri tramite la banca dati A.F.I.S. ne hanno confermato l’identità con assoluta certezza. Acquisito il provvedimento e notificato l’ordine di esecuzione dell’incarcerazione, i poliziotti lo hanno tratto formalmente in arresto. Espletate le operazioni di rito, Shehaj è stato trasferito e associato presso la Casa Circondariale di Brindisi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.