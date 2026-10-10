Studente di 17 anni morto in un incidente, indagata conducente auto. Chiesa gremita per l’ultimo saluto

CAMPI SALENTINA/TREPUZZI (Lecce) – È stata iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale il nome della 37enne di Campi Salentina coinvolta nell’incidente in cui – la sera del 3 ottobre scorso – ha perso la vita Alessandro Toraldo, studente di 17 anni, alla periferia di Trepuzzi. A distanza di giorni da una tragedia che ha scosso un’intera comunità, si va delineando la dinamica dell’incidente, in attesa degli ulteriori accertamenti che la procura salentina ha già disposto. Secondo quanto riportato nell’informativa dei carabinieri, la donna era alla guida di una Citroen C3 Picasso e percorreva via Oronzo Quarta.

Giunta all’intersezione con via Torquato Tasso “per colpa e con violazione del codice della strada consistite nel non aver regolato la velocità in modo da poter arrestare tempestivamente il veicolo e non aver usato la massima prudenza” non avrebbe notato il motociclo Zontes 125 guidato dal 17enne “che – come ipotizza allo stato la procura – viaggiando a velocità sostenuta e omettendo di dare la precedenza al veicolo proveniente da destra percorreva via Torquato Tasso in direzione del centro abitato”.

Inevitabile, a quel punto, la collisione tra i due mezzi. Ad avere la peggio, come si sa, è stato il 17enne che era in sella al motociclo con un amico. Quest’ultimo, ricoverato al Vito Fazzi, sta meglio. Solo lievi ferite per la donna alla guida dell’auto. Sarà ora una consulenza cinematica ad accertare le effettive responsabilità, velocità e traiettorie. Queste, però, sono le ore del dolore. Eseguita l’autopsia dal medico legale Ermenegildo Colosimo, affiancato dal collega Alberto Tortorella per la famiglia del giovane assistita dall’avvocato Cristian Quarta, la salma del giovane è stata riconsegnata ai genitori per consentire la celebrazione dei funerali che si sono svolti nel pomeriggio di sabato nella chiesa San Michele Arcangelo, strabordante di gente.

Un dolore immenso ma riservato vissuto dai genitori dello studente che frequentava l’istituto Professionale “G.Deledda” di Lecce. Erano presenti tanti amici, i compagni di classe, i professori della scuola oltre a tanta gente comune che ha vissuto sulla propria pelle una tragedia che si è estesa all’intera collettività del paese. La professoressa di italiano ha voluto recitare una poesia di addio con cui ha voluto tessere le lodi del suo studente apprezzati da tutti. All’uscita della salma, l’ultimo saluto accompagnato dall’accensione di alcuni fumogeni che hanno illuminato un pomeriggio carico di pioggia e di tristezza. La donna indagata, come atto dovuto, è assistita dall’avvocata Francesca Soluri.