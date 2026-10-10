Scontro tra due auto sulla strada provinciale 86: gravi un automobilista e un 17enne

SUPERSANO (Lecce) – Un violento scontro si è verificato lungo la strada provinciale 86, nel territorio di Supersano. L’impatto ha visto coinvolte due vetture, una Fiat Punto e una Fiat Panda, a bordo di una delle quali viaggiava don Salvatore, parroco della comunità di Castro.
La dinamica dei fatti è al vaglio dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Casarano, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi di rito e gestire la viabilità lungo l’arteria stradale.
I soccorsi sono scattati immediatamente con l’arrivo di due ambulanze del 118. In una delle auto viaggiavano in tre, il dei conducente ha riportato lesioni di particolare gravità ed è stato trasportato d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, mentre uno dei passeggeri, minorenne, è ricoverato in gravi condizioni.
Per il presbitero di Castro e il passeggero i sanitari hanno invece disposto il ricovero in codice giallo per i traumi riportati nell’impatto e sono stati dimessi in mattinata.
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