Concluse le riprese di “Emma” il nuovo cortometraggio di Vincenzo D’Arpe

GORIZIA – Si sono da poco concluse le riprese di “Emma”, il nuovo cortometraggio diretto da Vincenzo D’Arpe. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Vincenzo D’arpe e dallo sceneggiatore Lucio Toma, mentre la direzione della fotografia è affidata Valeria Schifeo. Il lavoro è attualmente in fase di montaggio.

“Emma” è un’intensa storia fatta di scelte dolorose, sogni di vita e un amore senza tempo che si sviluppa sullo sfondo storico della divisione di Gorizia, un territorio segnato dalle cicatrici del Novecento.

Ad impreziosire l’opera nel ruolo di protagonista è l’attore Giorgio Colangeli (Nastro d’Argento e David di Donatello), che guiderà un cast di talentuosi attori del panorama cinematografico italiano, Romina Colbasso, Tommaso Scullin e Susanna Acchiardi, Tatiana Malalan.

Le musiche saranno opera di Teho Teardo, uno dei più importanti compositori e sound designer contemporanei in Italia, (tra le sue firme Il divo di P. Sorrentino, Denti di Gabriele Salvatores)

La troupe ha una forte componente pugliese : oltre al regista D’Arpe, lo sceneggiatore Toma e la d.o.p Valeria Schifeo, Dalila Perrone (aiuto regia), Gabriele Pasca (organizzatore generale), Francesco delle Site (direttore di produzione).

Le maestranze contano anche di professionisti del territorio friulano. Tra questi Giuditta Lazzarini ai costumi, Cecilia Carbonelli al trucco, Alessia Del Vecchio alla scenografia e Sari Crasnich si occupa del suono in presa diretta.

Il percorso di realizzazione non è stato semplice, ma la determinazione del regista e la fiducia nel progetto hanno col tempo dato ragione a “Emma”.

La sceneggiatura ha ricevuto, in merito alla sua qualità artistica, il contributo selettivo alla produzione del 2024 da parte del Ministero della cultura – direzione generale cinema, ed ha poi ricevuto un contributo alla produzione da parte del Film Commission Friuli Venezia Giulia Film.

Il progetto, sostenuto in prima battuta dalla Addictive Ideas, ha inoltre ampliato la compagine produttiva con l’ingresso delle società cinematografiche: Black Cut di Bologna, Passo Uno Srl di Maglie, e Octopost Srl di Bari. Il sostegno alla produzione sul territorio friulano è fornito dalla società cinematografica Tesla di Gorizia.

La produzione cinematografica si è mossa in un set diffuso nella provincia di Gorizia, toccando luoghi simbolo della memoria storica e della convivenza di frontiera. Al centro della narrazione c’è la vicenda umana e sentimentale dei protagonisti, le cui vite si intrecciano indissolubilmente con i destini di una Gorizia divisa, dove il confine non è solo una linea geopolitica, ma anche un elemento psicologico ed emotivo.

DOMANDE AL REGISTA

• Perché hai deciso di girare “Emma” proprio a Gorizia?

Il territorio friulano e, in particolare, quello di confine mi hanno sempre incuriosito. È un interesse che nasce molti anni fa, dai racconti della mia insegnante del doposcuola, che aveva vissuto qui perché suo padre era doganiere.

Mi raccontava di Gorizia, della stella rossa, della cioccolata che arrivava dall’altra parte e soprattutto del confine, che descriveva come una ferita rimasta a lungo aperta dentro la città e nella vita delle persone.

Sono immagini e racconti che mi sono rimasti dentro per anni. Quando è uscito il bando legato a Gorizia Capitale Europea della Cultura, ho deciso di provare a trasformare quelle suggestioni in una storia. Ho scritto un soggetto che, poco alla volta, grazie alla co-sceneggiatore Lucio toma è diventato una sceneggiatura.

Non abbiamo vinto quel primo bando, ma sono abbastanza testardo. Ho continuato a credere nel progetto e abbiamo deciso di presentarlo ai contributi selettivi del Ministero della Cultura. Questa volta il progetto è stato finanziato. Successivamente abbiamo partecipato anche al fondo della Regione Friuli Venezia Giulia per la produzione di cortometraggi, ottenendo il finanziamento con il punteggio più alto.

È stata una bella rivincita, ma soprattutto è stata la possibilità concreta di realizzare il film e di farlo proprio qui, nel territorio dal quale questa storia è nata.

• Sei soddisfatto del cast?

Sono molto contento del cast. Parliamo di un gruppo di interpreti di grande spessore, nel quale abbiamo cercato di mettere insieme esperienza, sensibilità e una nuova generazione di attori.

Avere Giorgio Colangeli in questo film rappresenta per me un privilegio. È un attore straordinario, con una storia cinematografica e teatrale che parla da sola, ma soprattutto possiede una capacità rara di restituire profondità e umanità ai personaggi.

Accanto a lui ci sono Romina Colbasso, Tommaso Scullin e Susanna Acchiardi. Sono interpreti sui quali abbiamo lavorato e ragionato molto perché “Emma” è una storia che vive soprattutto nei personaggi, nei loro ricordi, nei silenzi e in ciò che il tempo ha lasciato dentro di loro.

Credo che proprio l’incontro tra interpreti di generazioni differenti sia uno degli elementi più interessanti del film.