Salento, nessuna notizia di Giuliano e Luca: scattano le ricerche anche in elicottero

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SALENTO – Ore di apprensione per due famiglie nel Salento, dove proseguono le ricerche di Giuliano Nestola, 53 anni, scomparso a Leverano, e Luca Briganti, 52 anni, di cui non si hanno notizie a Lecce da giorni.

Per entrambi sono state diffuse le schede informative attraverso i canali ufficiali del coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile, con l’obiettivo di raccogliere segnalazioni utili al ritrovamento.

Di Nestola si sono perse le tracce ieri 11 ottobre. L’uomo è stato visto per l’ultima volta alle 13.30 in largo Fontana, a Leverano. È alto circa 1,70 metri, ha corporatura media, capelli grigi e occhi castani. Indossava jeans blu, una felpa scura, un berretto nero con visiera e scarpe da ginnastica. Alle ricerche partecipano Croce rossa, protezione civile e vigili del fuoco, che hanno impiegato anche un elicottero proveniente da Bari per le perlustrazioni dall’alto.

Più lunga l’assenza di Luca Briganti, 52 anni, scomparso a Lecce in un periodo compreso tra il 30 settembre e il 6 ottobre. È alto circa 1,74 metri, ha corporatura media e capelli castani, corti e lisci. Nella scheda diffusa dalle autorità viene segnalato che è affetto da schizofrenia.

La speranza è che ogni dettaglio possa contribuire a ritrovare i due uomini e a riportare serenità nelle rispettive famiglie. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili o li avvisti a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112.