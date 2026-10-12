Approvazione bilancio consolidato e assestamento, assessore Leo: “Obiettivo conti in ordine raggiunto. Ora guardiamo agli investimenti del futuro”

“Oggi abbiamo raggiunto un traguardo necessario per le politiche finanziarie della Regione Puglia: con l’ok in Prima Commissione al Bilancio consolidato e all’Assestamento, dimostriamo con i fatti la capacità della nostra amministrazione. Consegniamo all’Aula un quadro contabile di assoluto rigore e sostenibilità, che garantisce basi finanziarie solide per lo sviluppo delle nostre comunità – spiega l’assessore al Bilancio della Regione Puglia Sebastiano Leo -. L’approvazione odierna in Prima Commissione del Bilancio consolidato e dell’Assestamento al Bilancio, che segue il Rendiconto 2025, già approvato nella precedente seduta, è un traguardo necessario e al tempo stesso segna un nuovo importante inizio per la Puglia, dimostrando concretamente l’efficacia dell’amministrazione regionale.

Consegniamo al Consiglio Regionale una fotografia che conferma — dati alla mano — rigore, solidità e la piena sostenibilità dei conti della Regione Puglia. Il dato di maggiore rilievo politico e contabile riguarda l’azzeramento completo del disavanzo degli anni precedenti. Per la prima volta dall’introduzione della contabilità armonizzata, la Regione chiude l’esercizio 2025 con un saldo positivo di oltre 5,1 milioni di euro, registrando un miglioramento di quasi 74 milioni di euro rispetto al bilancio precedente. Si tratta di un obiettivo importante, riconosciuto anche in sede di parifica dalla Corte dei Conti, che certifica la tenuta finanziaria del nostro ente senza sacrificare i servizi per i cittadini e la stabilità degli equilibri per il triennio 2026–2028. Attraverso la manovra di assestamento abbiamo inoltre recepito, con tempestività e trasparenza, le indicazioni della Sezione di Controllo della Corte dei Conti in merito alla rappresentazione contabile del finanziamento delle spese pluriennali. Tutto questo a invarianza finanziaria, senza alcun nuovo o maggiore onere a carico del bilancio regionale. Contemporaneamente – aggiunge Leo – con il Bilancio Consolidato 2025 chiudiamo il ciclo contabile dell’annualità offrendo una rappresentazione veritiera e trasparente dell’intero ‘Perimetro di Consolidamento’ (Regione Puglia, aziende sanitarie attraverso la gestione sanitaria accentrata, agenzie ed enti partecipati), consentendo al Consiglio Regionale la possibilità di approvare i provvedimenti nel pieno rispetto della scadenza di legge del 31 ottobre e accogliendo quindi le raccomandazioni del Collegio dei Revisori.

Avere conti pubblici solidi e in equilibrio è la precondizione fondamentale per continuare a garantire investimenti, sviluppo e servizi di qualità su tutto il territorio pugliese – conclude l’assessore -. Ringrazio la Struttura regionale, la Sezione Bilancio e Ragioneria e i componenti della Commissione per l’accurato lavoro svolto, auspicando ora una rapida e positiva trattazione dei provvedimenti in Aula”.