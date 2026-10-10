Il Vespucci di Gallipoli salpa verso la Barcolana: due studenti protagonisti della grande sfida velica di Trieste

GALLIPOLI – Dal mare del Salento alle acque dell’Adriatico settentrionale, per vivere un’esperienza che unisce sport, formazione e spirito di squadra. Anche quest’anno l’Istituto di istruzione superiore “Amerigo Vespucci” di Gallipoli sarà protagonista della Barcolana di Trieste, una delle manifestazioni veliche più importanti e affascinanti del panorama internazionale. A rappresentare la scuola salentina saranno due giovani studenti, Niccolò Quarta, della terza classe dell’indirizzo Costruzioni Navali, e Cesare Resta, della terza Capitani, pronti a salire a bordo e confrontarsi con un’esperienza che va ben oltre i confini delle aule scolastiche. Il progetto è stato presentato ufficialmente il 10 ottobre 2026, nel corso di una conferenza stampa organizzata al Villaggio Barcolana, dove sono stati illustrati gli obiettivi e le novità dell’iniziativa.

L’edizione di quest’anno segna un importante ampliamento della partecipazione, coinvolgendo studenti degli istituti nautici di Trieste, Gallipoli, Imperia, Sorrento e Venezia, ai quali si aggiungono due studentesse del Liceo Carducci-Dante di Trieste. Ragazzi provenienti da realtà territoriali differenti, ma accomunati dalla passione per la navigazione e dalla volontà di mettere alla prova le proprie competenze. L’iniziativa si articola in due percorsi distinti, il Progetto Young, realizzato con il Fast and Furio Sailing Team, e il Progetto Ospitalità #iosonofriuliveneziagiulia. Gli studenti saranno distribuiti su tre imbarcazioni, affiancati da skipper esperti e docenti referenti, che li accompagneranno in un percorso di apprendimento direttamente sul campo. Per Niccolò e Cesare sarà l’occasione di trasformare le conoscenze acquisite sui banchi di scuola in un’esperienza concreta, confrontandosi con le difficoltà della navigazione, le responsabilità della vita di bordo e l’importanza della collaborazione tra i componenti dell’equipaggio.



“Un’opportunità particolarmente significativa per un istituto come il Vespucci, che da sempre considera il mare non soltanto un elemento identitario del territorio gallipolino, ma anche una straordinaria risorsa per la crescita professionale delle nuove generazioni – spiega la dirigente scolastica Paola Apollonio – La partecipazione alla Barcolana rappresenta inoltre un momento di incontro e scambio culturale tra giovani provenienti da diverse regioni italiane, chiamati a condividere esperienze, capacità e obiettivi. La sfida, dunque, non sarà soltanto quella di navigare, ma anche di imparare a lavorare insieme, assumere decisioni e affrontare gli imprevisti”. Grande entusiasmo è stato espresso da tutti i protagonisti dell’istituto gallipolino, che ha voluto rivolgere un incoraggiamento ai suoi due rappresentanti: “Buon vento, Niccolò e Cesare! Il Vespucci di Gallipoli naviga con voi!”. Un messaggio che racchiude l’orgoglio dell’intera comunità scolastica per due ragazzi chiamati a portare il nome di Gallipoli in una manifestazione di richiamo internazionale. Per loro la Barcolana sarà soprattutto un’esperienza da ricordare, un’occasione per crescere e scoprire quanto il mare possa insegnare anche fuori dai libri. Questa volta, insieme alle vele, a Trieste, si alzerà anche la bandiera della scuola nautica gallipolina.