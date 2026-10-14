Concorso “Adotta un monumento”, sei medaglie alle scuole di Lecce

LECCE – Sei istituti scolastici hanno partecipato al Concorso nazionale – undicesima edizione – “Adotta un monumento – Monumenti & Natura, le scuole italiane in azione sul territorio” e tutte si sono aggiudicate un riconoscimento, risultando presenti nel “Medagliere 2026”. I sei Istituti hanno partecipato adottando ciascuna un monumento simbolo della città e una specie vegetale autoctona, particolarmente simbolica o storicamente legata al sito adottato o al territorio circostante. Nello specifico, hanno realizzato (come previsto dal Bando), un video di tre minuti dove sono stati illustrati, con immagini, musica e parole, il monumento scelto e la specie vegetale abbinata, approfondendo il loro legame e il ruolo nel contesto storico ambientale.

In particolare, all’Istituto “Gesù Eucaristico” – unico in Puglia, insieme con altri tre istituti in Italia – è stata assegnata la “Medaglia d’Oro Stellata”, proponendo l’adozione della Parrocchia di Sant’Antonio a Fulgenzio.

Le altre medaglie d’oro sono andate agli Istituti:

– “E. De Amicis” (primaria) – adozione della scuola e del giardino annesso

– “Tempesta – Galateo” (secondaria di primo grado) – adozione Molo di Adriano a San Cataldo

– “Oxford” (secondaria di primo grado) – adozione Obelisco

Le medaglie d’argento sono state riconosciute agli Istituti:

– “Tempesta – Galateo” (primaria) – adozione Portico di Santa Rosa

– “Ammirato – Falcone” (primaria) – adozione del Parco delle cave, con il Ninfeo e la Foresta urbana

– “Filippo Smaldone” (primaria) – adozione della Chiesa della Madre di Dio e di San Nicolò

La cerimonia di premiazione si terrà il 18 novembre, alle ore 10.30, nel Teatro Mediterraneo della Mostra Oltremare, a Napoli.

<Questo “Medagliere” è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità – dice il sindaco, Adriana Poli Bortone – La partecipazione a tali iniziative è una dimostrazione di come le nostre scuole sappiano coinvolgere, in maniera straordinaria, bambini e ragazzi, offrendo loro opportunità di crescita e formazione. Agli scolari, ai docenti, ai dirigenti vanno i miei più sentiti complimenti e ringraziamenti. La partecipazione a tali iniziative è la dimostrazione di come le scuole sappiano coinvolgere, in maniera straordinaria, bambini e ragazzi, offrendo loro opportunità di crescita e formazione. Siamo sempre più convinti che dalla sinergia tra Scuola e Comune possano nascere percorsi di grande valore educativo e civile>.

<Esprimo l’entusiasmo e la particolare soddisfazione per un risultato che premia un percorso di armonica partecipazione e collaborazione con gli istituti scolastici – aggiunge l’assessore alla Pubblica istruzione, Luciano Battista – E’ questo un risultato significativo che testimonia l’impegno dei nostri bambini a voler conoscere, ma anche a raccontare, il nostro patrimonio storico e culturale>