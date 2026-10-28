La ricetta del giorno: Scaloppine al limone

Ingredienti per 4 persone:

8 fettine di vitello

pepe nero q.b.

succo di limone q.b.

farina q.b.

50 grammi di burro

sale q.b.

Procedimento

Infarinate le fettine di vitello nella farina e friggetele nel tegame dove avete precedentemente sciolto il burro e aggiungete il succo di limone, servitele insaporendole con il sale e il pepe nero. Decoratele con la buccia di limone tagliata a julienne.