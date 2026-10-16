Patenti rinnovate senza visita medica: archiviata inchiesta per 103 automobilisti:. “Dichiarazioni auto indizianti non valide”

SALENTO – “La provvista indiziaria raccolta è costituita dalle sole dichiarazioni auto indizianti rese dagli indagati: inutilizzabili come sancisce il codice di procedura penale. Orbene, eccezion fatta per tali elementi conoscitivi, non vi sono altri indizi e, men che meno, prove a supporto dell’ipotesi accusatoria”. È il passaggio centrale con cui il gip del tribunale di Brindisi, Orazio Simone, ha disposto l’archiviazione per i 103 automobilisti finiti sotto inchiesta per aver ottenuto il rinnovo della patente senza mai effettuare la necessaria visita grazie alla presunta compiacenza di un medico, un capitano di vascello, arrestato e tornato in libertà di recente.

“È pacifico che tutti gli odierni indagati abbiano ammesso, nelle rispettive sit, di aver ottenuto il rinnovo della patente di guida senza essersi sottoposti alla necessaria visita medica. Il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione, sostenendo da un lato il difetto del dolo, dall’altro la mancata prova che gli indagati abbiano mai utilizzato, esibito la patente ottenuta con la falsa certificazione medica.

L’assunto – a parere del gip – non è condivisibile in quanto è ovvio che ogni titolare di patente di guida, proprio perché l’ha conseguita previa visita medica, sa bene che il rinnovo del suddetto permesso esiga la sottoposizione a visita medica. Sicchè, colui che ottiene il rinnovo del titolo, senza sostenere la visita medica, è pienamente consapevole della falsità del permesso di guida nella parte in cui sottende l’avvenuta verifica della idoneità psico-fisica del titolare. Quanto alla tesi dell’uso dell’atto falso, che è poi il reato oggetto dell’ipotesi accusatoria, anzitutto non è persuasivo sostenere che un soggetto, fin quando non venga invitato ad esibire una patente falsa, non può dirsi che l’abbia utilizzata, perché a questo punto si dovrebbe affermare, parimenti, che anche colui che circoli con patente falsa, senza essere mai stato invitato ad esibirla, non abbia fatto uso della detta patente”.

I beneficiari delle pratiche risiedono a Brindisi oltre che in provincia: a San Pietro Vernotico, Erchie, Cellino San Marco, Ceglie Messapica, Mesagne, Torre Santa Susanna, San Vito dei Normanni, San Donaci. Tanti altri risiedono tra Lecce e paesi: Guagnano, Nardò, Copertino, Carmiano, Trepuzzi, Surbo, Campi Salentina, Squinzano, Salice Salentino, Miggiano, Tricase, Tiggiano, Salve, Specchia, Corsano, Taurisano, Nociglia, Montesano Salentino, Leverano. Qualcun altro, invece, vive nel Tarantino, a Grottaglie e nel Barese, a Polignano a Mare.

Gli accertamenti risalgono al 2022 e sono scattati sulla scorta di una segnalazione anonima in cui veniva tirata in ballo un’agenzia di pratiche automobilistiche, con sede nel Brindisino che, a dire della gola profonda, firmataria dell’esposto, evadeva le imposte gestendo un numero voluminoso di pratiche di rinnovo delle patenti. Il sistema illecito era piuttosto oliato ed è stato smascherato dai finanzieri grazie allo spulcio della documentazione acquisita negli uffici dell’agenzia: il medico intratteneva rapporti di lavoro non solo con varie agenzie di pratiche automobilistiche – con sede oltre che a Cellino San Marco anche a San Pietro Vernotico (nel Brindisino) e a Trepuzzi, Novoli, Guagnano (nel Leccese) – ma anche con scuole guida nei comuni di Ceglie Messapica e San Pietro Vernotico (in provincia di Brindisi) e a Tricase e Copertino (in Salento).

Le verifiche sulle celle telefoniche del medico avrebbero accertato la presenza del professionista da tutt’altra parte mentre certificava l’idoneità alla guida di decine e decine di clienti. In sintesi: non effettuava le visite nei comuni di residenza degli automobilisti. Che nonostante abbiano regolarmente pagato le tariffe per ottenere il rinnovo sono comunque finiti al centro delle verifiche della Guardia di finanza. Nei mesi scorsi, i clienti, beneficiari del rinnovo, sono stati convocati dagli investigatori per essere sentiti. In larga parte, avrebbero confermato di non essere stati mai sottoposti a visita medica.

La procura di Brindisi, (rappresentata dall’allora procuratore aggiunto Antonio Negro), a indagini chiuse, aveva avanzato richiesta di archiviazione per i 102 automobilisti identificati nell’ambito di un secondo filone d’inchiesta in cui si ipotizzava il reato di falso ma il gip ha voluto fissare la camera di consiglio prima di mandare (eventualmente) al macero l’intero faldone d’inchiesta ravvisando la mancanza di dolo da parte degli automobilisti.

Il giudice Simone Orazio ha archiviato cosi il procedimento accogliendo l’eccezione sollevata dall’avvocato Fabrizio Ruggeri sull’inutilizzabilità delle dichiarazioni auto indizianti, questione condivisa in pieno dall’intero collegio difensivo completato dagli avvocati Rosalba Gatto, Marco Scozia, Paolo Valzano, Enrica Viti, Marco Venutura, Maria Grazia Palombo, Alessandro Argentiero, Simone Coppola, Chiara Tullo, Francesco Termini, Ernestina Sicilia, Raffaele Lomartire, Marina del Foro, Simona Coppola, Giuseppe Vecchio, Pasquale Rizzo, Alessandro Paladini, Enrica Viti, Maria Rosaria Rizzo, Pasquale Angelini e Flora Pecoraro, Lorenzo Rizzello, Rosanna Saracino, Christian Quarta, Samuele Leo, Norman Tundo, Emanuela Francone, Diego De Cillis, Cristiano Solinas, Francesco Trullo, Devis Risolo, Evelina Rizzo, Alessandro Ruggeri, Carola Delli Santi, Pompilio Faggiano, Donato Vergine, Marcello Pennetta, Giuseppe Milli, Romina Filomena, Elisa Cappello, Marta Centonze, Ivan Mangiullo, Federico Martella, Fabrizio Ruggeri, Nunzio Antonio Dell’Abate, Roberto Rizzo, Salvatore Centonze. Viola Messa, Giovanni Scarascia, Tony Indino, Barbara Tamborrini, Giuseppe Nesca e Stefano Stendardo, Pierfranco Zizzi, Alessandro Argentiero, Daniele Scala, Giuseppe Romano, Stefano Pati, Maria Luce Greco, Tommaso Valente e Marco Tiberino.