Consulenza AI per imprese: 5 realtà digitali a confronto tra progetti, tecnologie e risultati

L’intelligenza artificiale sta entrando nei processi aziendali con applicazioni sempre più concrete, ma distinguere le competenze effettive dalle dichiarazioni commerciali non è semplice. Per scegliere un partner non basta verificare quali strumenti generativi utilizzi: occorre capire come vengono impiegati per analizzare dati, automatizzare attività e migliorare risultati misurabili.

Le società di consulenza AI possono intervenire su ambiti differenti, dall’ottimizzazione delle campagne pubblicitarie alla gestione dei contatti commerciali, fino alla costruzione di modelli predittivi e piattaforme proprietarie.

Questa selezione presenta cinque realtà attive nel mercato digitale italiano, attraverso servizi dichiarati, strumenti sviluppati e progetti documentati. Non si tratta di una graduatoria delle migliori agenzie, ma di un confronto tra approcci e specializzazioni differenti, utile alle imprese che vogliono individuare competenze coerenti con i propri obiettivi.

Cinque realtà italiane che applicano l’AI ai processi aziendali

Le aziende considerate operano in settori collegati, ma sviluppano applicazioni dell’intelligenza artificiale con finalità diverse.

Alcune concentrano le proprie competenze sull’ottimizzazione dei processi di marketing e vendita, altre lavorano soprattutto su modelli predittivi, integrazione dei dati, automazione e pianificazione degli investimenti pubblicitari.

Il confronto considera le caratteristiche delle offerte pubbliche e, quando disponibili, i risultati di progetti descritti attraverso casi studio. Le aziende sono presentate in ordine alfabetico, senza attribuire posizioni di superiorità.

Across: intelligenza artificiale applicata al marketing e alla gestione commerciale

Sedi: Torino, Lecce e Madrid

Servizi: consulenza AI, ricerche di mercato, analisi dei dati, ottimizzazione advertising, automazione dei processi e sviluppo di soluzioni IT personalizzate.

Ambito caratterizzante: integrazione tra attività di marketing digitale, gestione dei contatti commerciali e strumenti di intelligenza artificiale.

Across ha sviluppato Hub AI, una business unit dedicata alla ricerca e all’implementazione dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali.

L’attività comprende l’analisi dei dati, lo studio di applicazioni tecnologiche e lo sviluppo di soluzioni personalizzate per supportare le aziende nella gestione delle attività operative.

Uno degli aspetti dell’offerta riguarda il collegamento tra marketing e processi commerciali. Across dispone infatti di competenze dedicate alla pianificazione pubblicitaria e alla gestione dei contatti, che possono essere integrate attraverso strumenti tecnologici e sistemi di automazione.

Tra le soluzioni presentate figura Alfred, un gestionale personalizzabile progettato per organizzare i lead, monitorare l’andamento delle attività e rendere disponibili report aggiornati.

Il sistema, sviluppato anche attraverso l’integrazione di tecnologie AI, permette di raccogliere informazioni sui contatti e supportare le decisioni relative alla loro gestione commerciale.

L’obiettivo dichiarato è migliorare l’organizzazione dei flussi e favorire un utilizzo più efficace dei dati disponibili.

L’elemento da considerare è la connessione tra acquisizione dei lead, gestione commerciale e analisi delle performance, soprattutto per le imprese che desiderano intervenire su più fasi del processo di vendita.

La valutazione dell’efficacia richiede comunque indicatori specifici, come tempi di gestione dei contatti, tasso di conversione e qualità delle informazioni raccolte.

NetStrategy: consulenza AI costruita a partire dai processi aziendali

Sedi: Legnago, in provincia di Verona, e Milano

Servizi: consulenza AI, automazione, analisi predittiva, lead scoring, SEO, GEO, advertising e ottimizzazione e-commerce.

Ambito caratterizzante: individuazione di applicazioni dell’intelligenza artificiale collegate a esigenze operative e obiettivi misurabili.

NetStrategy propone un percorso di consulenza che parte dall’analisi dei processi aziendali e dall’identificazione delle attività nelle quali l’intelligenza artificiale può essere utilizzata.

Secondo quanto dichiarato sul proprio sito, l’agenzia ha sviluppato oltre 50 progetti AI e dispone di competenze che comprendono marketing, gestione dei dati, automazione e sviluppo digitale.

Le applicazioni presentate riguardano diversi ambiti, tra cui analisi predittiva, qualificazione dei contatti, produzione di contenuti e ottimizzazione dei flussi di lavoro.

L’approccio prevede di valutare la disponibilità delle informazioni, le tecnologie già presenti in azienda e le possibilità di integrazione con gli strumenti utilizzati.

Per esempio, un’impresa che gestisce numerose richieste commerciali potrebbe valutare l’utilizzo di modelli di lead scoring, progettati per assegnare priorità ai contatti sulla base di criteri e dati disponibili.

Un’altra applicazione riguarda l’automazione di attività ripetitive, con la possibilità di ridurre il lavoro manuale necessario per determinate operazioni.

La caratteristica da approfondire è il collegamento tra consulenza strategica e implementazione progressiva, verificando quali risultati siano stati ottenuti in progetti confrontabili con quello da realizzare.

Il numero di applicazioni sviluppate indica l’esperienza dichiarata dal fornitore, ma non sostituisce la valutazione di risultati, costi e modalità operative.

Rebold: data intelligence e modelli per la pianificazione pubblicitaria

Sede italiana: Milano, con presenza internazionale che comprende Barcellona e Madrid

Servizi: ricerca e strategia, paid media, email marketing, analisi dei database, creatività e contenuti.

Ambito caratterizzante: utilizzo dei dati e di strumenti proprietari per analizzare le audience e supportare le decisioni di marketing.

Rebold propone servizi di consulenza digitale basati sull’analisi dei comportamenti degli utenti, dei mercati e delle informazioni disponibili attraverso differenti canali.

Tra le tecnologie presentate figura Happyfication, piattaforma proprietaria dedicata alla data intelligence e al cognitive marketing.

Lo strumento viene utilizzato per sviluppare analisi relative alle audience, individuare affinità e supportare le decisioni sulla distribuzione degli investimenti pubblicitari.

L’obiettivo è ottenere informazioni utili per definire strategie media coerenti con le caratteristiche dei consumatori e con le finalità delle campagne.

La disponibilità di dati provenienti da fonti differenti può contribuire a costruire una rappresentazione più articolata dei comportamenti del pubblico, a condizione che le informazioni siano affidabili e utilizzate correttamente.

Per le imprese, un’applicazione di questo tipo può risultare pertinente quando occorre valutare la composizione del pubblico, individuare segmenti di mercato e pianificare attività su diversi canali.

Il confronto con altre offerte di consulenza AI dovrebbe approfondire le fonti utilizzate, le metodologie di analisi e gli indicatori impiegati per verificare l’efficacia delle decisioni.

Secret Key: integrazione dei dati di marketing e vendita

Sede: Roma

Servizi: SEO, GEO, advertising, marketing automation, CRM, CRO, data intelligence e strategie per e-commerce.

Ambito caratterizzante: raccolta e integrazione dei dati commerciali per supportare analisi e decisioni di marketing.

Secret Key ha sviluppato Secret Brain, soluzione proprietaria dedicata all’integrazione dei dati e alla misurazione delle performance di marketing e vendita.

La piattaforma permette di raccogliere informazioni provenienti da CRM, sistemi di advertising, strumenti di analytics e piattaforme e-commerce, rendendole disponibili attraverso dashboard condivise.

Tra gli indicatori consultabili figurano costo di acquisizione cliente, ritorno sulla spesa pubblicitaria, valore del cliente nel tempo e andamento delle conversioni.

L’integrazione delle fonti consente di analizzare le campagne considerando anche informazioni provenienti dai processi commerciali, anziché limitarsi ai risultati registrati dai singoli canali pubblicitari.

L’offerta comprende attività di data enrichment, finalizzate a migliorare la qualità e l’utilizzo delle informazioni disponibili.

Per un’impresa che investe su più piattaforme, collegare i dati pubblicitari a quelli effettivi di vendita può aiutare a individuare quali attività contribuiscano ai risultati economici.

Rimane fondamentale verificare la correttezza delle integrazioni, la qualità dei tracciamenti e le modalità di attribuzione delle conversioni.

Secret Key presenta inoltre attività collegate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel marketing e nell’analisi delle informazioni. La componente di AI va quindi valutata insieme alla struttura dei dati e alle procedure di misurazione che ne consentono l’utilizzo.

Webranking: modelli predittivi per ottimizzare il valore delle conversioni

Sedi: Correggio, Reggio Emilia, Milano e Cagliari

Servizi: strategia digitale, media, analytics, martech, machine learning, AI generativa, CRM e ottimizzazione per motori di ricerca e sistemi AI.

Ambito caratterizzante: sviluppo di modelli algoritmici collegati a dati aziendali e risultati economici.

Webranking integra l’intelligenza artificiale nei progetti di marketing, analytics e tecnologia, con applicazioni orientate alla misurazione delle performance.

Un caso documentato riguarda Tod’s, per cui è stato sviluppato un modello predittivo destinato a stimare la probabilità di reso degli ordini e-commerce.

Il problema iniziale riguardava la differenza tra fatturato registrato al momento dell’acquisto e ricavi effettivamente mantenuti dopo le restituzioni.

Per affrontarlo sono stati utilizzati dati storici del CRM e di Google Analytics 4, elaborati attraverso BigQuery ML e tecnologie Google Cloud.

Il modello è stato testato in Germania e successivamente utilizzato per fornire segnali alle campagne Search Ads 360, orientando le offerte pubblicitarie verso il ricavo netto atteso, anziché il semplice valore iniziale degli ordini.

Secondo il caso studio pubblicato da Webranking, le campagne testate hanno registrato:

+81% di ricavo netto anno su anno , rispetto alle precedenti campagne ottimizzate sul fatturato lordo.

, rispetto alle precedenti campagne ottimizzate sul fatturato lordo. +21% di ROAS netto anno su anno, indicatore che rapporta il ricavo netto attribuito alle campagne all’investimento pubblicitario.

Si tratta di risultati dichiarati dal fornitore e relativi a uno specifico progetto, non di prestazioni generalizzabili ad altre aziende.

Il caso mostra comunque un’applicazione concreta dell’intelligenza artificiale: utilizzare modelli predittivi per orientare le decisioni pubblicitarie verso indicatori maggiormente collegati al risultato economico.

Come valutare una consulenza AI prima di investire?

La scelta di una società di consulenza dovrebbe partire da un problema aziendale definito, non dalla disponibilità di una particolare tecnologia.

Un progetto credibile deve specificare quali attività verranno modificate, quali dati saranno necessari e come si misurerà il risultato.

I principali aspetti da verificare sono:

Obiettivi di business: riduzione dei tempi operativi, miglioramento delle conversioni, controllo dei costi o supporto alle decisioni.

riduzione dei tempi operativi, miglioramento delle conversioni, controllo dei costi o supporto alle decisioni. Qualità dei dati: disponibilità, affidabilità e possibilità di integrare le informazioni provenienti dai sistemi aziendali.

disponibilità, affidabilità e possibilità di integrare le informazioni provenienti dai sistemi aziendali. Esperienze documentate: presenza di casi studio che descrivano il problema iniziale, la soluzione applicata e gli indicatori ottenuti.

presenza di casi studio che descrivano il problema iniziale, la soluzione applicata e gli indicatori ottenuti. Integrazione tecnologica: compatibilità con CRM, gestionali, piattaforme pubblicitarie e strumenti già utilizzati.

compatibilità con CRM, gestionali, piattaforme pubblicitarie e strumenti già utilizzati. Controllo umano: procedure per verificare gli output, correggere gli errori e supervisionare le attività automatizzate.

procedure per verificare gli output, correggere gli errori e supervisionare le attività automatizzate. Misurazione economica: criteri per confrontare costi di sviluppo, gestione e benefici effettivamente ottenuti.

Un ulteriore elemento riguarda la protezione delle informazioni aziendali, soprattutto quando i sistemi di intelligenza artificiale elaborano dati personali, commerciali o riservati.

In questi casi è necessario verificare le modalità di trattamento, le condizioni contrattuali e le responsabilità dei soggetti coinvolti.