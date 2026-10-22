Ipotesi sfida del soffocamento dietro la morte di un 20enne. Madre: “Era felice, non si è suicidato”

COLLEPASSO (Lecce) – Si allunga l’ombra inquietante di una sfida del soffocamento – la pratica estremamente pericolosa diffusa soprattutto tra bambini e adolescenti attraverso le piattaforme social – dietro la morte di un 20enne residente a Collepasso trovato impiccato nel giardino dell’abitazione di famiglia, il 20 settembre scorso. Dalle informazioni acquisite in anteprima dal Corriere Salentino, la pm Donatina Buffelli ha disposto accertamenti informatici sul computer e il cellulare. Si indaga per verificare l’eventuale coinvolgimento di terzi. Tra le ipotesi, quella di istigazione o aiuto al suicidio. Cosa è accaduto nelle ultime ore di vita del ragazzo? Con chi era in contatto prima di morire? Sono gli interrogativi ai quali la Procura intende dare risposta tramite gli accertamenti. La decisione arriva sulla scorta della memoria depositata nei giorni scorsi dalla madre del giovane assistita dall’avvocato Walter Zappatore.

Ai familiari l’ipotesi che il ragazzo si sia tolto la vita non convince. Aveva tanti progetti: si era appena iscritto all’Università e aveva frequentato anche le prime lezioni. “Era contentissimo” dicono i familiari. Alla madre aveva anche detto di fare un abbonamento settimanale per il pullman che lo portava a Lecce. Appena poche ore prima, aveva pagato con la sua carta di credito l’acquisto di alcuni vestiti per la sorella. Alla madre avrebbe detto di provvedere a versargli i soldi nei giorni seguenti. Ore dopo, il decesso. Tanti interrogativi.

Soprattutto perché dopo il decesso, il suo computer è stato trovato acceso, col microfono collegato e aperto su piattaforma on line che consente la conversazione tra gli utenti. Prima di morire ha utilizzato la piattaforma, sulla quale non solo è possibile giocare ma anche chattare con altre persone, sia tramite testo sia con la chat vocale. Nella memoria dell’avvocato Zappatore, vengono evidenziati dubbi anche sul rinvenimento del cellulare accanto al corpo: il giovane, dicono i familiari, non aveva l’abitudine di portarlo sempre con sé. Era in contatto con qualcuno in quei momenti?

Doveva scattare qualche foto e video da inviare al suo o ai suoi interlocutori? Non è tutto. Ai dubbi si aggiunge un altro elemento: due giorni dopo la disgrazia, nell’ aprire l’imposta interna della finestra, la madre ha notato due cavi da personal computer che formavano un cappio. Dubbi su dubbi: qualcuno in rete ha istigato il ragazzo a tentare di soffocarsi prima nella sua stanza e solo dopo a farlo in giardino?. Da qui la necessità, a dire dei familiari, degli approfondimenti informatici sia sul pc che sul cellulare per verificare i contatti avuti negli ultimi istanti di vita e vagliare l’ipotesi di pressioni o condizionamenti nel compiere il suo gesto. Il procedimento resta, allo stato, a carico di ignoti.