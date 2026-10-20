Meteo di domani 21 ottobre nel Salento: previsioni, temperature e cosa aspettarsi

Puglia – Molte nuvole in transito nel corso della giornata su tutta la regione con possibilità di piogge e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio sui settori centro-meridionali, più asciutto altrove. In serata e nottata tempo in miglioramento ovunque con ampi spazi di sereno.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, specie al Nord-Est e lungo l’arco alpino, con locali fenomeni anche intensi. Al pomeriggio più asciutto tra Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, poche variazioni altrove. In serata e in nottata residuo maltempo tra Lombardia e Triveneto con neve sulle Alpi fin verso i 1600-1700 metri, asciutto sulle altre regioni.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile con molte nubi e piogge sparse, specie sul versante tirrenico. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni. In serata e in nottata progressivo miglioramento con tempo asciutto ed ampie schiarite, locali addensamenti bassi nelle zone interne.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con acquazzoni e temporali sparsi, specie su regioni tirreniche e Sicilia. Al pomeriggio maltempo in attenuazione ma ancora residue precipitazioni, ampie schiarite sulla Sardegna con cieli soleggiati. In serata e nella notte tempo in generale miglioramento con graduali schiarite su tutte le regioni.

Temperature minime in generale rialzo in Italia salvo una lieve flessione al Nord-Ovest e sulla Sardegna, massime in lieve rialzo al Sud e sulla Sicilia e stabili o in calo sul resto della Penisola.

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