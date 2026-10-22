Lecce, il riscatto di Maleh: il centrocampista racconta il suo “ritorno”

LECCE – Sette presenze nelle prime sette giornate, quattro da titolare nelle ultime quattro: il centrocampista si è ripreso il Lecce con il lavoro e la determinazione. Adesso nel mirino c’è la Juventus.

Il riscatto di Youssef Maleh passa dal campo. Dopo le esperienze in prestito all’Empoli e alla Cremonese, il centrocampista italo-marocchino è tornato a Lecce con la voglia di conquistare spazio e fiducia. A 28 anni, è diventato una pedina importante nello scacchiere di Eusebio Di Francesco, trovando quella continuità che a lungo aveva cercato.

“Era il mio obiettivo da quest’estate, ho lavorato duramente in ritiro come ho sempre fatto nei miei ritiri a Lecce. Quest’anno ho trovato più fortuna e continuerò a lavorare”, ha raccontato Maleh, soddisfatto del percorso intrapreso. La concorrenza a centrocampo non lo spaventa, anzi: “Si crea sana competizione per alzare il livello, giova a noi giocatori e alla squadra”.

Il centrocampista si sente anche un punto di riferimento per il gruppo. “Penso che sono tra i più vecchi del gruppo. Devo dare l’esempio in campo e fuori. Cerco di dare tutto me stesso per la squadra”, ha spiegato, sottolineando anche l’ottimo rapporto con Di Francesco e l’importanza del dialogo con l’allenatore.

La vittoria di Udine ha confermato i progressi dei giallorossi. “Si è visto il miglior Lecce dell’anno, abbiamo fatto una grande prestazione dove ha funzionato tutto ciò che avevamo preparato”, ha commentato Maleh. Ora, però, l’attenzione è rivolta alla Juventus, avversario di grande qualità contro cui servirà una prova senza sbavature.

“Dovremo giocare al 100 per cento senza sbagliare. Dobbiamo fare la prestazione e vedremo come andrà”, ha avvertito il centrocampista, che conta anche sulla spinta del Via del Mare: “I tifosi si fanno sentire, sono importanti e ci spingono. Noi dobbiamo portarli dalla nostra parte e fare la prestazione”.

Maleh vuole continuare a crescere e sogna anche il primo gol con la maglia giallorossa. La priorità, però, resta il risultato della squadra.