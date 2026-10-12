Controlli straordinari della Polizia: oltre 1.400 identificati e due arresti tra Lecce e Carmiano

SALENTO – Una vasta operazione di monitoraggio e prevenzione ha interessato diverse località della provincia di Lecce nel corso dell’ultima settimana. Le attività, disposte dal Questore Giampietro Lionetti per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno visto l’impiego sinergico del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Meridionale, degli agenti della Questura e dei Commissariati di pubblica sicurezza competenti per zona.

I servizi straordinari si sono concentrati nei centri abitati e lungo le fasce costiere di Taurisano, Copertino, Gallipoli, Ugento, Torre San Giovanni, Lido Marini, Presicce e Acquarica. Il bilancio delle verifiche effettuate sulle principali arterie stradali e nei punti di aggregazione annovera 1.473 persone identificate e 1.150 autoveicoli sottoposti a controllo.

Nel quadro dei medesimi interventi, la Squadra Mobile di Lecce ha portato a termine due distinte operazioni di polizia giudiziaria nella giornata dell’8 ottobre. A Lecce gli agenti hanno notificato a un quarantanovenne del posto — già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti — la revoca del decreto di sospensione dell’ordine di carcerazione, trasferendolo nella struttura di Borgo San Nicola per l’espiazione di una pena residua di oltre tre anni di reclusione.

A Carmiano, invece, le investigative hanno rintracciato un quarantacinquenne destinatario di un mandato di arresto europeo emanato dalle autorità giudiziarie spagnole per reati di violenza e sfruttamento sessuale ai danni di minori, risalenti all’agosto del 2015. L’operazione, condotta in raccordo con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, si è conclusa con l’accompagnamento dell’uomo presso la Casa Circondariale leccese a disposizione della magistratura competente.