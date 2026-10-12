Controlli antidroga nel Salento: arrestato un diciannovenne con cocaina, marijuana e hashish

CURSI (Lecce) – Prosegue la sequenza di interventi mirati condotti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce sul fronte del contrasto alla distribuzione di sostanze illecite nei centri della provincia. A ventiquattr’ore dagli arresti messi a segno tra Veglie e Melendugno, le attività di verifica si sono concentrate nel territorio di Cursi, portando all’arresto di un diciannovenne del posto.

L’operazione è scattata nella mattinata di ieri ad opera dei militari della Sezione Operativa della Compagnia di Maglie, affiancati da un’unità cinofila proveniente dal Nucleo Carabinieri di Modugno. Gli operanti hanno bussato alla porta del giovane, da tempo finito sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori, dando corso a un’accurata perquisizione domiciliare.

Nel corso delle verifiche all’interno dell’abitazione, i militari hanno recuperato e sottoposto a sequestro 50 grammi di cocaina, circa 13 grammi di hashish già suddivisi in involucri e quasi 80 grammi di marijuana, parte della quale pronta per essere immessa sui canali dello spaccio locale. Assieme allo stupefacente, l’ispezione ha portato al rinvenimento di materiale idoneo al confezionamento delle singole dosi e di due telefoni cellulari, presi in carico per gli accertamenti del caso.

Tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, il diciannovenne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.