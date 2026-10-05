Da Patù ad Altamura, fino all’Europa dei pellegrini: ricostruita la storia della reliquia di San Giovanni Battista e della leggenda della Centopietre

1 of 5

Una reliquia venerata da secoli ad Altamura può essere oggi ricondotta con una convergenza documentaria praticamente certa al territorio di Patù e Leuca. E la misteriosa figura di Siminiano, il cavaliere che secondo la tradizione sarebbe morto combattendo al fianco di Carlo Magno e sarebbe stato sepolto nella Centopietre, acquista per la prima volta una spiegazione storica inserita nella circolazione europea delle leggende, dei pellegrinaggi e della cultura cavalleresca fra Medioevo e Rinascimento.

Sono alcune delle acquisizioni della ricerca presentata oggi nella sede di Lecce della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto da Valentino Nizzo, professore di Etruscologia e Archeologia dell’Italia preromana all’Università di Napoli L’Orientale e direttore del progetto DiscoVereto.

Il punto di partenza è uno dei monumenti più celebri e discussi del patrimonio storico e architettonico dell’Italia meridionale: la Centopietre di Patù, riconosciuta monumento nazionale nel 1875. Oggi il bene è al centro di un contenzioso tra il Comune e i proprietari del monumento relativo al riconoscimento della servitù di uso pubblico sull’area. Intanto, il grave stato di degrado e incuria in cui versa il monumento, con gli affreschi ormai quasi del tutto scomparsi e diverse lastre di copertura fratturate e pericolanti, ha spinto l’Amministrazione comunale ad avviare la procedura per richiederne l’esproprio al Ministero della Cultura. L’obiettivo è intervenire con un progetto di messa in sicurezza, restauro conservativo e valorizzazione, migliorando le condizioni di accessibilità e fruizione pubblica del sito.

Considerata per decenni una costruzione megalitica, preellenica o messapica, è oggi riconosciuta come medievale, pur continuando a porre interrogativi sulla sua precisa cronologia e sulla funzione originaria. La sua storia scientifica è quindi già, di per sé, una lezione di metodo: un monumento può cambiare radicalmente significato quando viene osservato senza costringerlo entro un’interpretazione precostituita.

È lo stesso principio che ha guidato DiscoVereto, la campagna di scavi condotte dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” sotto la direzione scientifica di Valentino Nizzo, in regime di concessione del Ministero della Cultura e con la supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto. Le ricerche sono state rese possibili dall’iniziativa del Comune di Patù, che ha promosso il progetto sul territorio e ha destinato alle attività archeologiche dapprima risorse del PNRR Storie Meridiane e successivamente quelle del programma regionale SMART-In.

Vereto fu uno dei principali centri messapici del Salento, in posizione strategica nel promontorio leucadense e in relazione con gli approdi di Leuca e San Gregorio, lungo una delle aree di raccordo fra penisola italiana e Mediterraneo orientale. Dopo le fasi preromane, la città continuò a trasformarsi con la romanizzazione e a essere frequentata fino alla tarda antichità quando venne improvvisamente abbandonata, secondo la leggenda − insieme a Leuca − in seguito alla battaglia di Carlo Magno contro i Mori nella piana di Campo Re.

Proprio per questo il progetto DiscoVereto è stato concepito fin dall’inizio come una ricerca diacronica, capace di seguire stratigraficamente l’intera vicenda dell’insediamento, fino alle sue fasi più recenti. Dal 18 maggio al 2 ottobre 2026, con una pausa durante i mesi estivi, due campagne per complessive dieci settimane hanno interessato la collina di Vereto e, nella seconda fase, San Gregorio, approdo dell’antica città.

Gli scavi stanno restituendo proprio quella profondità cronologica ricercata dal progetto. Nelle aree indagate sono emerse strutture e livelli relativi alle ultime fasi di vita e frequentazione dell’insediamento, fra età romana e tarda antichità; al di sotto, le stratigrafie e i materiali riportano alle fasi messapiche, arcaiche e della prima età del Ferro, con tracce di frequentazioni, forse, ancora più antiche. Già la prima campagna aveva documentato strutture databili tra III e VI secolo d.C. insieme a materiali messapici e testimonianze delle prime fasi di vita nell’area della c.d. acropoli.

Fin dall’inizio il cantiere è stato concepito non come uno spazio chiuso agli specialisti ma come una esperienza di archeologia pubblica e partecipata, aperta quotidianamente alla collettività e accompagnata da visite guidate, incontri, attività per le scuole e iniziative culturali, in settembre estesi anche all’approdo di San Gregorio. Nel corso di dieci settimane, si contano nell’ordine delle migliaia le persone e delle centinaia gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado che hanno potuto visitare gli scavi, ai quali si aggiungono quanti hanno seguito quotidianamente la ricerca attraverso il sito leucantica.it, i canali social @DiscoVereto e YouTube @Etruschannel. L’obiettivo è condividere non soltanto i risultati, ma anche il processo della ricerca: mostrare come nasce un dato archeologico, come cambia un’interpretazione e perché la conoscenza del patrimonio costituisca la prima forma della sua tutela.

La presentazione del 5 ottobre costituisce soltanto la prima restituzione pubblica della ricerca. I risultati saranno pubblicati nelle prossime settimane nel catalogo del Museo Archeologico di Vereto, curato da Mariangela Sammarco, nel contributo dedicato da Nizzo alla storia di Vereto dalle origini alla romanizzazione e alla costruzione della sua memoria.

La ricerca sarà quindi ulteriormente sviluppata in una monografia dedicata, nella quale potranno essere approfondite la storia documentaria della Centopietre, la vicenda della reliquia, le origini della tradizione di Siminiano e i confronti europei emersi dall’indagine.

DICHIARAZIONI

“Con particolare attenzione e profondo interesse apprendiamo i risultati di questa ricerca

storico-documentaria e archeologica. Questa duplice indagine rivela il valore culturale e umano della ricerca storica per le nostre comunità: scavare nel terreno o tra le carte d’archivio non significa soltanto riportare alla luce reperti o decifrare documenti, ma riscoprire vive testimonianze di fede e devozione cristiana che il tempo ha nascosto con l’oblio della memoria. L’auspicio è che questa accurata ricostruzione delle nostre radici storiche e spirituali non rimanga confinata nell’ambito degli studi specialistici, ma sia pienamente condivisa con le comunità locali. Conoscere e riappropriarsi di questa memoria collettiva consentirà di ridare vita e nuova prospettiva ai nostri monumenti dell’antichità cristiana, offrendo ai cittadini e ai visitatori una chiave di lettura più consapevole del nostro patrimonio spirituale e culturale”, Monsignor Vito Angiuli, vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca (estratto, dichiarazione completa in allegato)

“La ricerca dimostra ancora una volta quanto conoscenza e tutela siano strettamente connesse. La Centopietre costituisce un bene di eccezionale rilevanza per il patrimonio culturale del territorio e la possibilità di rileggerne la storia all’interno di un quadro così ampio rafforza ulteriormente l’esigenza di garantirne studio, conservazione, accessibilità e valorizzazione. D’intesa con il Comune di Patù stiamo lavorando per avviare le procedure di esproprio del monumento. Questo consentirà non solo l’esercizio della tutela, ma anche la valorizzazione di un bene identitario per il Capo di Leuca e per il Salento”, Antonio Zunno, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto

“Finalmente Centopietre viene fuori ‘dall’abbandono cui parevano condannate per sempre’ come scriveva Adriano Prandi nel 1961. Le nuove acquisizioni sul Monumento, frutto delle ricerche del professor Valentino Nizzo all’interno della più ampia cornice del progetto Leucantica e della campagna di scavo Discovereto, incoraggiano l’Amministrazione Comunale di Patù a proseguire quella che, da 10 anni a questa parte, è una vera e propria battaglia finalizzata a sottrarre all’abbandono il Monumento e l’area circostante, la necropoli di Campo Re, per puntare ad una sua adeguata tutela, mediante importanti azioni di restauro e valorizzazione.

La nostra recente decisione di chiedere al Ministero della Cultura, per il tramite della Soprintendenza, l’avvio della procedura di esproprio è risultata l’unica strada percorribile, considerata l’inerzia della proprietà, che non ha mai effettuato nessun intervento sul bene, e l’impossibilità di raggiungere un qualsiasi tipo di accordo per perseguire quello che dovrebbe essere l’obiettivo comune della sua salvaguardia. Questa virtuosa collaborazione tra Soprintendenza, Università Orientale, Diocesi di Ugento e Comune di Patù, con il sostegno determinante delle associazioni e della comunità locale, determinerà lo sviluppo di una virtuosa dinamica di crescita culturale e turistica per l’intero territorio del Capo di Leuca”, Gabriele Abaterusso, sindaco di Patù

“DiscoVereto, grazie all’impegno del comune di Patù e alla fiducia della Soprintendenza, è nato con l’ambizione di comprendere una città nella sua intera storia. Essere specialisti del mondo preromano non significa cercare soltanto ciò che appartiene a quell’epoca: significa applicare il metodo archeologico senza pregiudizi, documentando tutto ciò che il terreno restituisce, dalle fasi più recenti alle più antiche. È stato proprio questo atteggiamento, cuore del più ampio progetto di ricerca Leucantica, a riportarci dalla Vereto messapica e romana alla Centopietre, alla costruzione della memoria medievale e rinascimentale e al confronto tra mondo cristiano e mondo musulmano. Mettendo insieme documenti e indizi che erano sempre rimasti separati è emerso un quadro che non avevamo previsto e che colloca Patù e il Capo di Leuca in una dimensione culturale pienamente europea. Se questo è stato possibile lo si deve a tutti quelli che fin dal primo momento hanno collaborato generosamente al progetto e l’hanno sostenuto e, soprattutto, ai giovani studenti dell’università di Napoli L’Orientale e di altri Atenei che hanno partecipato attivamente alla ricerca in questi intensi mesi”. Valentino Nizzo, professore di Etruscologia e Archeologia dell’Italia preromana, Università di Napoli L’Orientale e direttore di DiscoVereto

Una città da studiare nel suo divenire

Non è lo studio dell’età preromana ad aver “incontrato per caso” il Medioevo. È la volontà di comprendere Vereto nella sua totalità ad avere posto una nuova domanda: cosa avvenne nel territorio quando la città antica perse progressivamente la propria forma e il proprio ruolo?

Quella domanda conduce inevitabilmente verso Campo Re, San Giovanni Battista e la Centopietre.

Per secoli la tradizione aveva attribuito una spiegazione precisa alla rovina di Vereto e del vicino territorio di Leuca. Un’epigrafe metrica latina, posta ancora oggi sull’architrave della chiesetta di San Giovanni Battista e logorata dal tempo, ricordava una grande battaglia combattuta nella piana di Campo Re fra Carlo Magno, i suoi paladini e i Mori e il rinvenimento di alcune reliquie. Attorno a quell’evento vennero progressivamente raccolti e interpretati molti elementi del paesaggio: le rovine di Vereto, le numerose tombe, la chiesa di San Giovanni, la Centopietre e perfino il nuovo assetto ecclesiastico che la tradizione faceva risalire al trasferimento della sede vescovile da Leuca ad Alessano.

La Centopietre sembrava costituirne la testimonianza materiale più impressionante. Proprio la storia degli studi insegna però quanto sia necessario liberare il monumento dalle interpretazioni accumulate nei secoli. Ritenuto a lungo preromano proprio per la monumentalità dei suoi grandi blocchi, l’edificio appartiene invece al paesaggio medievale. Applicare alla sua storia la stessa apertura metodologica dello scavo ha portato a un risultato inatteso.

Parallelamente alle ricerche archeologiche, Nizzo ha messo a confronto fonti epigrafiche, documenti archivistici, testi letterari e agiografici, reliquie, toponimi e monumenti che erano già singolarmente conosciuti ma non erano mai stati letti come parti di un medesimo problema storico. Da questa convergenza è emerso un quadro ricostruttivo nuovo, capace di dare una spiegazione complessiva a elementi che fino ad oggi apparivano isolati.

La reliquia dimenticata di San Giovanni: da Patù ad Altamura

Uno dei fili conduce alla vicina chiesa di San Giovanni Battista.

Nel Cinquecento le fonti attestano il rinvenimento in questo luogo di antiche reliquie, fra le quali figurava un dito attribuito a San Giovanni Battista. Di quella reliquia sembravano poi perdersi le tracce. La ricerca ha consentito di ricongiungere questa testimonianza con il frammento osseo ancora oggi conservato nella Cattedrale di Altamura, all’interno di un antico reliquiario a forma di braccio. La reliquia risulta documentata ad Altamura già nel Cinquecento. A questa attestazione si aggiunge un manoscritto, espressione di una tradizione altamurana autonoma, che ne indica esplicitamente la provenienza da Leuca.

Fonti salentine e fonti altamurane, conservatesi indipendentemente per secoli, finiscono dunque per descrivere la medesima vicenda. La loro convergenza consente di considerare praticamente certa sul piano storico l’identificazione della reliquia conservata ad Altamura con quella proveniente dal territorio di Patù-Leuca, trasferita nella città murgiana nel corso del XVI secolo e comunque prima del 1584.

Resta invece ancora da chiarire chi abbia favorito materialmente il trasferimento. Anche sotto questo aspetto, tuttavia, la ricerca ha fatto emergere un contesto storico particolarmente significativo. Nella seconda metà del Cinquecento Patù, Leuca e Alessano erano poste sotto la signoria dei Gonzaga, una delle maggiori dinastie dell’Italia rinascimentale, mentre Altamura si trovava sotto il dominio della celebre famiglia Farnese.

Le due famiglie, inizialmente divise anche da aspri contrasti politici e militari, si riconciliarono formalmente nel 1560. A quella riconciliazione parteciparono direttamente, per parte gonzaghesca, anche i figli di Ferrante Gonzaga, fra i quali Andrea, signore di Alessano. Negli anni successivi i rapporti fra le due casate si consolidarono ulteriormente e la generazione successiva vide Ottavio Gonzaga e Alessandro Farnese condividere l’impegno militare contro l’Impero ottomano, fino al grande scenario della battaglia di Lepanto del 1571.

È quindi possibile che anche la circolazione di una reliquia prestigiosa come quella del Battista sia stata favorita da queste reti dinastiche, religiose e cortigiane, nelle quali lo scambio di reliquie poteva concorrere a consolidare rapporti, devozioni e alleanze. La documentazione disponibile non consente ancora di identificare con certezza il mediatore né di stabilire attraverso quale percorso materiale il frammento sia giunto ad Altamura; permette però di inserire il trasferimento in uno scenario storico assai più ampio di quanto finora immaginato.

Lo stesso ambiente gonzaghesco di Alessano non era affatto periferico sul piano culturale. Andrea Gonzaga aveva raccolto intorno alla propria corte letterati, eruditi e uomini di cultura, inserendo il Capo di Leuca nelle grandi reti aristocratiche italiane del Cinquecento. Nel 1587 l’erudito Cesare Rao ricordava presso di lui «virtuosi, letterati [e] gentilhuomini», definendolo protettore e fautore dei letterati. È proprio in questo ambiente, nel quale memorie locali, devozione, cultura cavalleresca e politica dinastica potevano continuamente incontrarsi, che negli stessi decenni sembra prendere forma anche la più complessa tradizione di Siminiano e della Centopietre.

La “nascita/invenzione” del santo-paladino Siminiano

Rimaneva infatti l’altro grande enigma: Siminiano, il presunto destinatario della Centopietre.

La tradizione moderna lo presenta come un barone o cavaliere di Carlo Magno, caduto combattendo contro i Mori. Ma nessuna fonte altomedievale documenta un personaggio corrispondente.

Le testimonianze permettono invece di cogliere progressivamente la formazione del racconto.

Nel primo Cinquecento compaiono già un re Carlo, i Mori, San Giovanni e le reliquie. Non compaiono ancora, però, né Siminiano né l’identificazione della Centopietre con il suo sepolcro. Soltanto qualche decennio più tardi, nell’anonima Historia della città de Leuche stampata a Padova nel 1588, il racconto appare ormai nella sua forma compiuta: Carlo Magno, Orlando, la guerra contro i Mori, il cavaliere caduto e la «Cappella di cento Pietre».

La leggenda può così essere osservata mentre prende forma, proprio negli stessi decenni nei quali il Capo di Leuca è inserito nelle reti dei Gonzaga, dei Farnese e della grande politica mediterranea culminata a Lepanto.

Dalla Centopietre all’Europa

Il confronto delle fonti ha portato progressivamente molto lontano da Patù.

In Borgogna, presso Autun, antiche tombe e grandi sarcofagi monolitici diedero origine nel corso dei secoli a racconti analoghi. Quei monumenti furono prima interpretati come tombe di re Artù e dei suoi cavalieri e successivamente messi in relazione con un santo guerriero combattente contro i Saraceni, Émiland o Saint Milan, la cui tradizione si intrecciò con quella di Similien, antico vescovo di Nantes, e del santo guerriero Millan/Aemilianus de Cogolla, patrono di Spagna.

Non si tratta di sostenere una semplice trasmissione diretta dalla Borgogna al Salento. Il confronto rivela qualcosa di più interessante: l’esistenza di un linguaggio culturale condiviso, attraverso il quale tombe, monumenti enigmatici, santi guerrieri, Saraceni e materia carolingia potevano essere continuamente reinterpretati. A far circolare nomi, storie e immagini contribuivano soprattutto i grandi percorsi della devozione medievale.

Ancor più dopo la conquista ottomana di Costantinopoli del 1453, Leuca con il suo Santuario de finibus terrae era divenuta il punto più estremo raggiungibile di un itinerario di fede che puntava alla Terra Santa e che doveva ora limitarsi a quella ideale fine mundi per ottenere la “perdonanza” dei peccati e la redenzione cui mirava ogni pellegrinaggio, inserendosi così nei principali itinerari religiosi del tempo, capaci di attrarre migliaia di fedeli da tutta Europa; la materia carolingia era strettamente legata al Cammino di Santiago, dove Carlo Magno veniva presentato come liberatore della strada percorsa dai pellegrini. L’anonima Historia de Leuche del 1588 stabilisce proprio questo collegamento fra Carlo, il «camino di S. Iacomo» e la liberazione di Leuca dai Saraceni.

Il Capo di Leuca entra così in una geografia culturale che, attraverso la c.d. via Francigena e il Cammino di Compostela unisce Mediterraneo ed Europa, Puglia, Francia e Spagna, Santiago e il finis terrae salentino.

A questa rete religiosa si sovrappone quella della letteratura cavalleresca e delle corti del Rinascimento. Orlando, la Chanson de Roland e l’Aspromonte appartengono allo stesso grande immaginario nel quale si muovevano le aristocrazie del tempo. I Gonzaga, signori di Alessano, erano direttamente inseriti in questo universo: Ferrante Gonzaga era figlio di Isabella d’Este e apparteneva al circuito cortigiano nel quale aveva trovato una delle sue prime fortune l’Orlando furioso di Ariosto; nella generazione successiva Ferrante II Gonzaga avrebbe avuto rapporti con Torquato Tasso.

La vicenda della reliquia aggiunge a questo quadro un ulteriore elemento concreto: le stesse reti dinastiche che collegavano Alessano e il Capo di Leuca al resto d’Italia potevano mettere in comunicazione anche uomini, culti, oggetti e memorie. Il trasferimento del dito del Battista verso Altamura e la contemporanea elaborazione della leggenda di Siminiano non devono necessariamente dipendere l’uno dall’altra, ma appartengono allo stesso straordinario clima storico e culturale.

L’“invenzione della tradizione”

È questo il significato più ampio della ricerca.

L’“invenzione della tradizione” non equivale a una falsificazione consapevole.

La chiesa di San Giovanni esisteva. Esistevano le tombe di Campo Re. Esisteva la Centopietre. Esisteva una reliquia venerata come parte del corpo del Battista. Esistevano le rovine di Vereto, il pellegrinaggio verso Leuca e la paura concreta delle incursioni musulmane. Ed esistevano reti dinastiche, cortigiane e religiose capaci di collegare il Capo di Leuca ad Altamura, alle grandi corti italiane e al Mediterraneo della Lepanto cristiana.

Nel Cinquecento questi elementi reali vennero progressivamente ricomposti all’interno di un racconto capace di attribuire loro un significato unitario.

Carlo Magno, Orlando e i paladini offrirono il linguaggio attraverso il quale spiegare le rovine di una città, le tombe di una piana, una chiesa, una reliquia e un monumento la cui origine era ormai dimenticata.

La leggenda non perde quindi valore quando se ne comprende la genesi. Diventa essa stessa una fonte storica eccezionale, capace di mostrare come una società costruiva il proprio passato e collocava un territorio apparentemente periferico nella grande geografia politica, religiosa e culturale dell’Europa del Rinascimento.