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Da Patù ad Altamura, fino all’Europa dei pellegrini: ricostruita la storia della reliquia di San Giovanni Battista e della leggenda della Centopietre

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

Editore: Dario De Carlo
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