Lecce – Dopo il bel traguardo della qualifica di Direttore Sportivo, Antonio Del Vescovo continua la sua avventura anche col calcio giocato. Questa volta la scommessa è militare nel Martano, squadra della seconda categoria e per Del Vescovo anche l’opportunità di offrire la sua esperienza ai compagni ed al gruppo.
Oltre 25 stagioni con quasi 500 presenze in campionati professionistici e dilettantistici. Recordman come età nelle categorie pugliesi oggi, fisicamente sta bene e non rinuncia a calcare il rettangolo di gioco.
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