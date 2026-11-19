Lecce – Dopo il bel traguardo della qualifica di Direttore Sportivo, Antonio Del Vescovo continua la sua avventura anche col calcio giocato. Questa volta la scommessa è militare nel Martano, squadra della seconda categoria e per Del Vescovo anche l’opportunità di offrire la sua esperienza ai compagni ed al gruppo.

Oltre 25 stagioni con quasi 500 presenze in campionati professionistici e dilettantistici. Recordman come età nelle categorie pugliesi oggi, fisicamente sta bene e non rinuncia a calcare il rettangolo di gioco.