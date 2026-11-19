LECCE – Erano giovani genitori, viaggiavano con i figli piccoli e portavano in camper anche cani e gatti. Si ritrovavano a Sospiro, in provincia di Cremona, dove nel settembre del 2007 Gianluca Dell’Anna e una comitiva di amici posero le basi di quello che sarebbe diventato il VIC, Viaggiare Informati Camperisti Salento APS. Da quelle prime esperienze condivise è nata una delle realtà pioniere del turismo itinerante italiano, che nel 2027 festeggerà vent’anni di attività. In mezzo ci sono stati il primato rivendicato su Facebook, i raduni, il riconoscimento nazionale per la promozione del Salento e una richiesta che accompagna il gruppo da quasi altrettanto tempo: un’area camper attrezzata a Lecce. La svolta arrivò pochi mesi dopo i primi incontri. Il 14 maggio 2008 Facebook fu lanciato in lingua italiana e Dell’Anna intuì che il social poteva colmare un vuoto informativo per chi viaggiava sui veicoli ricreazionali. Nacque così il gruppo Viaggiare Informati Camperisti, con l’obiettivo di mettere in circolazione informazioni corrette, verificate e utili a chi si spostava su quattro ruote.

Il VIC conserva ancora la fotografia scattata allora con una fotocamera digitale per immortalare la notifica ricevuta dalla piattaforma: “Complimenti, sei il primo gruppo a livello nazionale con il nome camper/camperisti/caravan…”. Da quel messaggio deriva il soprannome di “nonno social” del camperismo italiano. Nel 2010, alla prima edizione del Salone del Camper di Parma, il gruppo organizzò il suo primo grande raduno. Quella che i partecipanti ricordano come una pacifica “invasione” portò fuori dallo schermo una comunità cresciuta attraverso lo scambio di informazioni. Da allora alla pagina hanno continuato ad affacciarsi nuovi viaggiatori, accanto agli iscritti della prima ora. Nel racconto del VIC c’è spazio anche per il ricordo dei compagni di viaggio scomparsi. Dopo aver superato i 23mila iscritti, nel 2017 il gruppo scelse di riorganizzarsi e di ridimensionare la propria presenza online, trasferendo ufficialmente il baricentro delle attività nel Salento, terra d’origine di Dell’Anna e già da anni al centro delle iniziative.

Il legame con il territorio aveva già prodotto un riconoscimento nazionale. Nel 2014, secondo i dati richiamati dal VIC, il Salento registrò un aumento del 49,7 per cento degli arrivi di camper, caravan e roulotte, un risultato che il gruppo lega al lavoro di divulgazione e accoglienza portato avanti in quegli anni. L’attività di promozione valse al VIC l’inserimento nell’Albo d’Oro della Federazione nazionale ACTItalia. Nella sala magna del Salone del Camper di Parma, l’allora presidente della federazione, l’ingegnere Pasquale Zaffina, consegnò l’attestato alla moglie di Dell’Anna, che lo ritirò sul palco tra gli applausi. “Grazie al vostro lavoro, ormai i viaggiatori di settore non confondono più i termini tra Cilento e Salento, ma è solo Salento. Una grande opera promozionale che va al di fuori di ogni logica per la dedizione messa per il proprio territorio”, disse Zaffina.

Per Dell’Anna, fondatore e presidente dell’associazione, la “vittoria finale” resta l’apertura di un’area di sosta attrezzata a Lecce. Nel 2027 l’attesa arriverà a diciannove anni, per quella che il VIC considera la vertenza più lunga d’Italia nel settore del turismo itinerante. Secondo la ricostruzione dell’associazione, per l’intervento sono già stati stanziati 600mila euro attraverso i fondi FESR dell’Azione 9.1, ma l’opera è ancora ferma nell’iter amministrativo e i tempi di realizzazione restano incerti. L’obiettivo è dotare il capoluogo di un’infrastruttura che accolga chi viaggia in camper anche fuori dalla stagione estiva.

“Il VIC è il VIC, non molla mai”, ripete Dell’Anna. Mentre prepara la festa per i vent’anni di informazione e viaggi condivisi, l’associazione continua a chiedere che lo stanziamento si traduca in un’area di sosta aperta ai camperisti.