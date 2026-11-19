Una linea blu taglia l’asfalto di traverso. Altre scendono in diagonale dal marciapiede e si incontrano in più punti, formando triangoli e angoli stretti. Sullo sfondo si vedono gli alberi, una panchina e un cartello di divieto di sosta e di fermata. È una delle foto che in queste ore rimbalzano di bacheca in bacheca a Lecce, accompagnate da battute, commenti e una domanda ricorrente: dove dovrebbe entrare l’auto? A prima vista, quelle figure geometriche somigliano poco ai posteggi che un automobilista si aspetta di trovare lungo la strada. Così, mentre il dibattito sul nuovo piano della sosta ruota attorno al numero degli stalli a pagamento, sui social si discute anche di come sono disegnati.

“Lecce mia, ma come ti stai riducendo?”, esordisce Alberto Siculella, presidente di Mind, che allarga il discorso dalla sosta alla gestione della città. “Ciò che sta avvenendo in questi giorni a Lecce è la dimostrazione più evidente che questa città è allo sbando, da anni, ed ora si trova vicina all’impazzimento collettivo. Da giorni si parla di strisce blu, e ci mancherebbe. Uno scriteriato progetto che, in maniera diversa e più graduale, era nelle corde anche della passata amministrazione che oggi dai banchi dell’opposizione ribalta e rilancia sull’argomento. Fa bene. Come bene avrebbero fatto gli altri a parti invertite. È proprio qui la follia, dicono tutti il contrario di ciò che fanno, al momento in cui si invertono i ruoli. Basterebbe vedere le dichiarazioni presenti e passate, per comprendere che sono tutti vittime del loro ruolo, di maggioranza o opposizione, per capire che questa non è politica, è guerriglia elettorale”.

Siculella passa quindi ai lavori pubblici e ai servizi. “Intanto i lavori pubblici sembrano nelle mani di Attila. Il verde pubblico, i servizi, il tanto decantato decoro, la mobilità e la viabilità nelle mani sbagliate. Noi cittadini nelle mani di Dio. O ai piedi di Cristo, dipende dal punto di vista e dal credo. Costi, tasse e imposte ai massimi, servizi ai minimi. E intanto si va a funghi per operazioni simpatia che sembrano dire: siamo alla canna del gas. Cattedrali nel deserto, ed il deserto non è figurato, in una città che continua a svuotarsi, di giovani, di energie, di verde, di attività, eventi, di entusiasmi e talenti. Eppure si allarga, si costruisce, si progettano ecomostri mega strutture, una città sempre più grande, mentre periferie, aree rurali e marine restano senza acquedotto e fogna, senza servizi minimi essenziali. Parliamo di strisce blu, certo, ma la domanda reale è: ma di cosa stiamo parlando?”.

Sulle geometrie della foto si concentra invece la consigliera comunale del Pd Loredana Di Cuonzo, che affida la sua critica all’ironia. “Definizione di ‘surreale’, in senso figurato: ciò che appare assurdo, incongruo, quasi irreale. Definizione perfetta per quanto si vede, se non fosse che qui siamo già oltre: nel territorio del metafisico burocratico. Queste strisce blu non regolano la sosta: la problematizzano. Non indicano stalli, ma aprono questioni filosofiche. Parcheggiare diventa un atto ermeneutico: serve meno il volante e più una commissione di critica d’arte. Siamo davanti a un capolavoro involontario: l’asfalto secondo Kafka, corretto da Mondrian in giornata storta. Mondrian cercava l’armonia universale attraverso la geometria. Qui si è riusciti nell’impresa opposta: trasformare la geometria in disordine amministrativo!”.