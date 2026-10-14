Fandango Factory: tre giorni di incontri culturali a Lecce

LECCE – Fandango Factory propone appuntamenti nelle giornate del 15, 16 e 17 ottobre 2026, alcuni dei quali inseriti nel palinsesto di Conversazioni sul Futuro: una proiezione con la regista e sceneggiatrice Francesca Archibugi, un podcast live dedicato alla controversa figura di Michele Sindona e un evento sulla graphic novel Figli della foresta, con la scrittrice Igiaba Scego. Inoltre, negli spazi dell’Ex Conservatorio Sant’Anna, si terranno un workshop e un tavolo di co-progettazione con gli operatori culturali del territorio.

Fandango Factory è un progetto sostenuto da Fondazione CDP, ente non profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, e Fondazione Con il Sud.

Il programma nel dettaglio:

Giovedì 15 ottobre, dalle 17:30 alle 19:30

Ex Conservatorio di Sant’Anna di Lecce

WORKSHOP: La realtà nella finzione. Racconti di suoni e voci. Si tratta di un percorso articolato in due momenti, in dialogo tra loro: la prima parte è con Francesca Archibugi, introdotta e moderata da Vins Gallico, per entrare nel metodo di lavoro della regista e approfondire il modo in cui la realtà viene attraversata, interpretata e trasformata in racconto cinematografico. La seconda parte proseguirà in serata presso il Cinelab Giuseppe Bertolucci.

Giovedì 15 ottobre, dalle 21:00 alle 23:00

Cinelab Giuseppe Bertolucci – Cineporto di Lecce

EVENTO: Proiezione del documentario Carla Lonzi, dentro e fuori dal mondo, in collaborazione con Fondazione Apulia Film Commission, nell’ambito di Conversazioni sul Futuro. Attraverso materiali d’archivio preziosi e inediti, Francesca Archibugi porta sullo schermo la storia pubblica e privata di Carla Lonzi, figura centrale del femminismo italiano, restituendone le contraddizioni, la fragilità e l’eredità di un pensiero ancora capace di interrogare il presente. A seguire un Q&A con Luca Bandirali, docente di Cinema, Fotografia, Radio, Televisione e Media Digitali dell’Università del Salento, e Alessandra Lupo, giornalista del Nuovo Quotidiano di Puglia.

Venerdì 16 ottobre, dalle 18.00 alle 20:00

Ex Conservatorio di Sant’Anna di Lecce

TAVOLO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA: Attività di co-progettazione degli spazi culturali e di monitoraggio delle azioni messe in campo, con il coinvolgimento dei partner di progetto, gli enti del terzo settore, i giovani e le amministrazioni.

Venerdì 16 ottobre, dalle 21.00 alle 22:15

Nasca Il Teatro

EVENTO: PODCAST LIVE nell’ambito di Conversazioni sul Futuro. Il podcast esce dalle cuffie e arriva dal vivo sul palco. A partire da Cianuro a colazione. Il metodo Sindona, prodotto da Fandango Podcast, Francesco Giordano e Mauro Fanoni ripercorrono una vicenda che attraversa alcuni dei nodi più oscuri della storia italiana del secondo Novecento: l’ascesa e la caduta del discusso e controverso banchiere Michele Sindona, tra finanza, politica e potere.

Sabato 17 ottobre, dalle 18:00 alle 19:00

Biblioteca OgniBene

EVENTO: EDITORIA nell’ambito di Conversazioni sul Futuro. Protagonista dell’incontro sarà Figli della foresta, la graphic novel di Igiaba Scego e Chiara Abastanotti, pubblicata da BeccoGiallo. Un’opera che restituisce voce e memoria a due vite segnate dal razzismo, dallo sradicamento e dalla violenza coloniale. L’autrice Igiaba Scego dialogherà con Maria Renata Dolce, docente di Letteratura inglese all’Università del Salento.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti

Tutti gli appuntamenti anticipano l’avvio delle attività formative di Fandango Factory: il 19 ottobre avrà inizio il primo corso di formazione dedicato al cinema partecipativo, pensato per offrire strumenti, competenze e occasioni di confronto con professionisti del settore. A questo primo avvio, si affiancheranno progressivamente i prossimi percorsi formativi (editoria, podcast, eventi) rivolti a chi vuole costruire il proprio futuro professionale nel mondo della cultura, e i percorsi di incubazione di impresa per Startup.

Fandango Factory è un progetto sostenuto da Fondazione CDP, ente non profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, e Fondazione Con il Sud.

Gli eventi sono organizzati da Fandango. Hanno contribuito il capofila di progetto Agenzia Formativa Ulisse, A Sud e tutta la rete dei partner formata da Comune di Lecce, Gruppo di Ricerca Dedalos, Legacoop Puglia e Distretto Produttivo Puglia Creativa.