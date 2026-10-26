Fideiussione per affitto: quali garanzie consigliare a proprietari e inquilini

L’equilibrio del mercato delle locazioni in Italia è sempre più legato alla capacità di gestire i rischi connessi al mancato pagamento dei canoni. Nel 2025, secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Interno, sono stati emessi 37.122 provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili ad uso abitativo. Sebbene il dato sia in calo rispetto all’anno precedente, resta un fenomeno rilevante che alimenta le preoccupazioni di chi mette a reddito il proprio patrimonio immobiliare. In questo scenario, strumenti come la fideiussione per affitto assumono un ruolo strategico sia per i proprietari, che cercano maggiori tutele, sia per gli inquilini, che vogliono presentarsi come interlocutori affidabili. La scelta tra garanzia bancaria e assicurativa, tuttavia, non è mai banale: ogni soluzione presenta caratteristiche, requisiti e costi differenti, che meritano un’analisi attenta da parte di agenzie immobiliari, locatori e conduttori.

Cosa indicano davvero i numeri degli sfratti nel 2025

Il dato dei 37.122 provvedimenti esecutivi di rilascio emessi nel 2025 fotografa una realtà complessa. Non si tratta di sfratti materialmente eseguiti, ma di decisioni che autorizzano la liberazione dell’immobile a seguito di morosità o altre cause. Il numero, pur in diminuzione del 7,56% rispetto al 2024, resta significativo e riflette una fragilità strutturale del settore locativo. Molti proprietari temono di non riuscire a recuperare il proprio bene in tempi certi e a costi contenuti, mentre gli inquilini si trovano spesso a dover dimostrare la propria affidabilità finanziaria oltre ogni ragionevole dubbio. Questa situazione alimenta una diffusa cautela, che può tradursi in richieste di garanzie aggiuntive e in una maggiore selettività nella scelta dei conduttori. Non è raro che alcuni immobili restino sfitti per periodi prolungati, anche se non si può attribuire questa tendenza esclusivamente ai numeri degli sfratti. Il contesto, comunque, spinge tutti gli attori del mercato a valutare con attenzione le forme di tutela disponibili.

A cosa serve una fideiussione nella locazione

La fideiussione rappresenta uno strumento di garanzia che si inserisce nel contratto di locazione per rafforzare la posizione del proprietario e offrire una maggiore tranquillità nell’incasso dei canoni e nella copertura di eventuali danni. Si tratta di un impegno formale, assunto da una banca o da una compagnia assicurativa, a pagare quanto dovuto in caso di inadempienza dell’inquilino. La funzione principale di questa garanzia è quella di ridurre il rischio di morosità, agevolando la conclusione del contratto e rendendo più fluido il rapporto tra le parti. Per l’inquilino, presentare una fideiussione può rappresentare un elemento di forza nella trattativa, soprattutto in contesti urbani dove la domanda di immobili in affitto supera l’offerta e la concorrenza tra candidati è elevata. Per il locatore, invece, la presenza di una garanzia esterna può rappresentare una condizione essenziale per concedere l’immobile, soprattutto in assenza di referenze solide o di un rapporto personale pregresso. La scelta della tipologia di garanzia, tuttavia, deve essere ponderata sulla base delle esigenze specifiche e delle condizioni offerte dal mercato.

Garanzia bancaria: condizioni, commissioni e fondi vincolati

La garanzia bancaria è una delle forme più tradizionali di tutela nel settore delle locazioni. In questo caso, la banca si impegna a coprire le obbligazioni dell’inquilino fino a un importo massimo stabilito nel contratto. Tuttavia, non tutte le banche offrono questo servizio e le condizioni possono variare sensibilmente tra un istituto e l’altro. Una delle richieste più frequenti, ma non obbligatoria in ogni caso, è il cosiddetto cash collateral: la banca può domandare all’inquilino di depositare una somma pari anche al 100% dell’importo garantito, che resterà vincolata per tutta la durata della fideiussione. A questa richiesta si aggiunge il pagamento di una commissione annuale, calcolata in percentuale sulla somma garantita. Per molti inquilini, soprattutto giovani o privi di liquidità immediata, immobilizzare l’equivalente di diversi mesi di affitto può rappresentare un ostacolo significativo. Dal punto di vista documentale, la banca effettua una valutazione accurata del merito creditizio del richiedente, richiedendo spesso buste paga, dichiarazioni dei redditi e altri documenti attestanti la solvibilità. La durata della garanzia viene concordata tra le parti, ma può essere soggetta a rinnovo o proroga in caso di esigenze particolari. In caso di inadempienza, il proprietario potrà escutere la garanzia secondo le modalità previste dal contratto, presentando la documentazione necessaria a dimostrare il mancato pagamento.

Garanzia assicurativa: valutazione e premio

La fideiussione rilasciata da una compagnia assicurativa si distingue per alcune peculiarità rispetto a quella bancaria. In primo luogo, la compagnia valuta la solvibilità dell’inquilino attraverso un’analisi del rischio che tiene conto di vari fattori, tra cui il reddito, la stabilità lavorativa e l’eventuale presenza di altri impegni finanziari. A differenza di alcune soluzioni bancarie, la garanzia assicurativa non prevede necessariamente il deposito di un cash collateral, ma può richiedere garanzie aggiuntive o l’impegno di un terzo soggetto a seconda delle politiche interne dell’intermediario. Il costo della copertura, espresso come premio assicurativo, tende a essere più elevato rispetto alle commissioni bancarie, ma include spesso un pacchetto di servizi accessori, come l’assistenza legale o la gestione delle controversie. La durata della polizza viene stabilita in base alle esigenze delle parti e può coprire l’intero periodo di locazione o essere rinnovata annualmente. In caso di sinistro, ovvero di mancato pagamento dei canoni, il proprietario dovrà presentare la documentazione richiesta dalla compagnia per ottenere l’indennizzo, secondo le procedure indicate nelle condizioni contrattuali. Va sottolineato che le condizioni variano sensibilmente da un intermediario all’altro, sia in termini di importo massimo garantito sia per quanto riguarda le modalità di escussione.

I punti contrattuali che proprietario e inquilino devono confrontare

Prima di sottoscrivere una garanzia per la locazione, è fondamentale che entrambe le parti analizzino con attenzione i principali aspetti contrattuali. Tra questi, il soggetto emittente rappresenta una discriminante importante: banche e compagnie assicurative offrono livelli di tutela e procedure differenti. Il merito creditizio richiesto all’inquilino può essere più o meno stringente a seconda dell’ente prescelto e delle politiche interne. L’eventuale richiesta di fondi vincolati, come il cash collateral, può incidere notevolmente sulla liquidità disponibile per il conduttore e sulla sua capacità di sostenere i costi iniziali della locazione. Il premio o la commissione annuale rappresentano un altro elemento di confronto, insieme alla durata della garanzia e alle condizioni di rinnovo o proroga. L’importo massimo garantito deve essere valutato in relazione al valore del canone mensile e alla durata del contratto, per evitare scoperture potenzialmente dannose. Infine, le modalità di escussione e la documentazione richiesta in caso di inadempienza possono fare la differenza in termini di tempi e certezza di recupero delle somme dovute. Proprietario e inquilino dovrebbero confrontarsi apertamente su questi punti, magari con il supporto di un agente immobiliare esperto, per individuare la soluzione più adatta alle rispettive esigenze.

Il ruolo informativo delle agenzie immobiliari

Le agenzie immobiliari svolgono un ruolo cruciale nell’orientare proprietari e inquilini nella scelta della garanzia più adatta per la locazione. Un agente preparato può illustrare le differenze tra fideiussione bancaria e assicurativa, aiutando le parti a comprendere le implicazioni pratiche di ciascuna opzione. È utile che l’agenzia predisponga una checklist di domande da rivolgere agli emittenti: quali documenti sono richiesti per la valutazione del rischio, quali sono le condizioni di escussione, se è previsto il deposito di fondi vincolati e quali sono i costi effettivi su base annuale. Offrire questo servizio informativo rappresenta un valore aggiunto per la clientela, sia in fase di acquisizione dell’immobile sia nella gestione delle trattative. Una consulenza trasparente e aggiornata sulle evoluzioni normative e sulle offerte di mercato consente di ridurre le incertezze e di facilitare la conclusione dei contratti. In un contesto in cui la domanda di sicurezza e affidabilità è in crescita, la capacità di proporre soluzioni personalizzate e di spiegare chiaramente le differenze tra le varie forme di garanzia può fare la differenza nella soddisfazione di proprietari e inquilini. L’aggiornamento costante sulle condizioni offerte dai principali intermediari, unito a una conoscenza approfondita delle esigenze delle parti, consente all’agenzia di posizionarsi come punto di riferimento autorevole nel mercato delle locazioni.