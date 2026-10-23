Nanomateriali e riabilitazione: a Lecce la ricerca passa dal laboratorio alla prova sui modelli

Al campus Ecotekne inaugurati il centro di eccellenza del CNR e l’infrastruttura preclinica dell’Università del Salento, un percorso che lega materiali, sperimentazione e dati

Progettare un materiale su scala nanometrica e seguirlo fino alla verifica su modelli preclinici, nello stesso campus. È il percorso che si apre a Lecce con le due strutture inaugurate il 19 ottobre al campus Ecotekne: il Centro di Eccellenza “NanoBiomateriali e Tecnologie avanzate” (CoE-NBT) del CNR e l’infrastruttura di ricerca preclinica dell’Università del Salento.

Il centro, ospitato negli spazi di CNR-Nanotec e di TecnoMed Puglia, è uno degli otto centri di eccellenza previsti da Fit4MedRob, l’iniziativa nazionale sulla robotica medica e riabilitativa. A finanziarla è il Ministero dell’Università e della Ricerca, con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Vi lavorano insieme undici centri di ricerca, undici centri clinici e tre imprese. A Lecce il contributo riguarda materiali, componenti e tecnologie per protesi, rigenerazione dei tessuti e sensori.

L’infrastruttura dell’Università, potenziata con il progetto NextGen-AHTP, chiude il cerchio: imaging, monitoraggio funzionale, istologia, biobanca e gestione dei dati in un’unica sede, per la validazione preclinica di ciò che nasce nei laboratori del centro. Le due strutture, è stato detto all’inaugurazione, lavoreranno in continuità.

Il campus arriva all’appuntamento dopo un settembre di incontri tra ricerca e imprese. A Innova Expo, il 24 e 25 settembre allo Studium 2000, laboratori e dipartimenti dell’Ateneo hanno incontrato aziende, centri di ricerca e istituzioni in padiglioni tematici e tavoli di co-progettazione, con Confindustria Lecce al tavolo di apertura sulla competitività del territorio.

Letti insieme, i due appuntamenti raccontano un modo di fare ricerca che interessa anche le imprese salentine lontane dalla biomedicina. Non conta solo l’idea, ma il percorso: un problema definito, attività misurate, risultati verificati con metodi e strumenti dichiarati. È questo passaggio da intuizione a esperienza verificabile che rende un progetto confrontabile e, in certi casi, agevolabile.

La presenza di dati, però, non rende automaticamente ogni progetto una ricerca agevolabile. Lo sanno bene le imprese coinvolte in progetti innovativi: un miglioramento organizzativo, l’adozione di una soluzione già disponibile sul mercato o un’attività di valore per il territorio possono produrre benefici concreti senza avere le caratteristiche richieste dalla normativa fiscale sulla ricerca e sviluppo.

In particolare, prima di collegare un progetto a un credito d’imposta occorre definire il problema tecnico o scientifico affrontato, gli obiettivi, le attività svolte e i risultati ottenuti. Vanno inoltre ricostruiti costi, competenze impiegate, strumenti utilizzati e avanzamento del lavoro. I requisiti del credito d’imposta ricerca e sviluppo riguardano proprio questa qualificazione e richiedono una documentazione coerente con quanto è stato realmente realizzato.

Un altro elemento decisivo è la tracciabilità del percorso. Relazioni tecniche, registrazioni delle prove, versioni dei prototipi, criteri di valutazione e risultati negativi permettono di dimostrare come si è arrivati a una soluzione. È la stessa logica con cui un’infrastruttura preclinica conserva campioni e dati in biobanca: ciò che non è documentato, ai fini della ricerca, è come se non fosse avvenuto.

Anche la collaborazione tra enti di ricerca, università, imprese e strutture cliniche, che a Lecce è il modello di Fit4MedRob, offre uno spunto alle aziende del territorio. Nei progetti complessi è necessario assegnare responsabilità chiare e stabilire chi produce i dati, chi li conserva, chi valuta gli esiti e con quali criteri. Questa organizzazione rende più leggibili sia il valore dell’iniziativa sia gli eventuali profili fiscali.

Per il Salento la posta è doppia. Da un lato le strutture inaugurate portano sul territorio competenze che di solito richiedono laboratori separati, con ricadute su formazione e occupazione qualificata. Dall’altro, l’incontro tra ricerca e impresa avviato a Innova Expo ha senso se le aziende arrivano con fabbisogni definiti e progetti impostati per essere misurati.

La fase che si apre dirà se il percorso dal materiale alla validazione preclinica funzionerà come previsto. Per le imprese che collaborano con l’Ateneo o con i centri del campus, è l’occasione di imparare un metodo prima ancora di una tecnologia.