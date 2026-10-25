Vini d’Italia 2027 del Gambero Rosso: a Tommasi Family Estates il premio Cantina dell’anno

Roma – Quarant’anni di assaggi, territori e generazioni di produttori. La guida Vini d’Italia 2027 del Gambero Rosso celebra la quarantesima edizione con 2.614 aziende e oltre 23.000 vini, affiancando alle etichette premiate con i Tre Bicchieri tredici Premi Speciali. Il riconoscimento Cantina dell’anno va a Tommasi Family Estates, mentre il Montepulciano d’Abruzzo Marina Cvetic S. Martino Rosso Riserva 2022 di Masciarelli è il Rosso dell’anno. All’Etna Bianco Arrigo 2023 di Alta Mora il premio Bianco dell’anno; al Franciacorta Non Dosato 33 Riserva 2018 di Ferghettina quello per le Bollicine dell’anno.

I Tre Bicchieri complessivi sono 540 distribuiti tra Toscana (100), Piemonte (82), Veneto (49), Trentino-Alto Adige (40), Lombardia (37), Sicilia (30), Friuli-Venezia Giulia (28), Puglia (26), Marche (24), Campania (21), Abruzzo (18), Sardegna (18), Umbria (18), Emilia-Romagna (15), Lazio (11), Liguria (7), Calabria (6), Valle d’Aosta (5), Basilicata (4), Molise (1).

L’edizione, curata da Giuseppe Carrus e Marco Sabellico, con William Pregentelli vice curatore, ripercorre la strada iniziata con la guida del 1988, che recensiva 500 produttori e 1.500 vini. Nel volume del quarantennale trovano spazio i protagonisti che hanno contribuito a cambiare il vino italiano, le nuove generazioni e le realtà artigiane, insieme ai temi dell’accessibilità e della sostenibilità. La selezione nasce da degustazioni alla cieca e dal confronto tra commissioni, attraverso più fasi di assaggio.

«Chi eravamo e chi saremo. Abbiamo colto l’occasione di questo anniversario per rendere omaggio alle cantine che hanno costruito il gusto e l’identità del vino italiano, ma soprattutto per guardare avanti con l’ottimismo e la gioia che appartengono a questo mondo. Il vino è prima di tutto fiducia, pazienza, attesa di una vendemmia migliore, al di là delle grandinate e delle crisi dei consumi. Ed è anche un invito al viaggio, alla scoperta. Il lancio di Gambero AI mette quarant’anni di esperienza al servizio di persone sempre in movimento. Continuiamo a portare i migliori vini italiani nel mondo e, allo stesso tempo, avviciniamo sempre più appassionati, italiani e internazionali, alle nostre cantine», dichiara Lorenzo Ruggeri, direttore responsabile del Gambero Rosso.

La qualità – evidenzia la Guida – è anche una questione di accessibilità: sono 50 i Tre Bicchieri acquistabili in enoteca sotto i 15 euro e cinque scendono sotto i 10 euro. Sono invece 194 i Tre Bicchieri Verdi, assegnati a vini di cantine che seguono i canoni della viticoltura biologica o biodinamica certificata. Due selezioni che aiutano il lettore a orientarsi secondo il budget e le proprie scelte, senza rinunciare al livello qualitativo del massimo riconoscimento della guida.

Il racconto dei territori segue un’Italia del vino che ricerca sempre più precisione e riconoscibilità. In Piemonte, accanto ai grandi nebbioli, si consolidano il percorso dell’Alta Langa e quello dei bianchi, dal Timorasso al Gavi, mentre la Barbera trova nuove espressioni di freschezza e scorrevolezza. In Toscana, il lavoro su aree, versanti e singole vigne valorizza le differenze del Sangiovese e delle denominazioni, con crescente attenzione anche ai bianchi e alla fragranza dei rossi della costa.

«La prima edizione raccontava 500 produttori e 1.500 vini: oggi le aziende sono 2.614 e le etichette oltre 23.000. È cresciuto il nostro lavoro, ma soprattutto è cresciuta la qualità del vino italiano. La guida vuole restituirne la complessità, dalle cantine storiche ai nuovi vignaioli, dai grandi vini da invecchiamento alle bottiglie accessibili. E vogliamo rendere questo patrimonio di assaggi sempre più facile da consultare, mettendo i nuovi strumenti digitali al servizio della conoscenza» commentano i curatori Giuseppe Carrus e Marco Sabellico.

I Premi Speciali disegnano una geografia di stili e progetti. Il Lambrusco di Sorbara Leclisse 2025 di Paltrinieri è il Rosato dell’anno; il Collio Picolit 2020 di Pighin riceve il premio Vino da meditazione dell’anno. Il Miglior acquisto dell’anno è il Chianti Classico Sacello 2023 di Arillo in Terrabianca. Accanto a Tommasi Family Estates, la Cantina cooperativa dell’anno è Cantina Kurtatsch, mentre il riconoscimento Cantina emergente va a Saraja, progetto nato in Gallura e in espansione verso altri territori della Sardegna.

Francesca e Davide Bonzano di Castello di Uviglie sono i Giovani produttori dell’anno. A Davide e Riccardo Sobrino di Cascina delle Rose, a Barbaresco (CN), va il premio Vignaioli dell’anno. Benvenuto, a Francavilla Angitola (VV), ottiene il riconoscimento per la Vitivinicoltura Sostenibile; Cascina Clarabella, cooperativa sociale della Franciacorta impegnata nell’inserimento lavorativo di persone con disturbi psichiatrici, riceve il premio Progetto solidale.

Una sezione speciale è dedicata alle Icone del vino italiano: dieci cantine e un vignaiolo che hanno segnato il percorso della guida e contribuito a formare il gusto contemporaneo. Antinori è la Cantina dei 40 anni, Josko Gravner il Vignaiolo dei 40 anni. Il volume ripropone inoltre i Tre Bicchieri della prima edizione, mettendo in relazione la memoria del vino italiano con le sfide del presente.

Completano la selezione i 50 Vini Rari: etichette dalla qualità dei migliori Tre Bicchieri, scelte anche per l’unicità dei progetti, il recupero di vitigni, le vigne storiche e le produzioni limitate. Presentati come una carta dei vini che attraversa l’Italia, raccontano una biodiversità fatta di territori, intuizioni e lavoro artigiano. Il percorso prosegue sul digitale, con un formato interrogabile e navigabile che valorizza un patrimonio storico di oltre un milione e mezzo di valutazioni.

La Guida Vini d’Italia 2027 è disponibile nelle librerie, negli store online e su gamberorosso.it.