Meteo del weekend (24 e 25 ottobre) nel Salento: previsioni, temperature e cosa aspettarsi

Puglia – Sabato. Condizioni di tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con nubi sparse alternate a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata ancora tempo asciutto con cieli poco nuvolosi ovunque.

Domenica. Nuvolosità in transito nel corso della giornata su tutta la regione ma con tempo per lo più asciutto. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con cieli irregolarmente nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, specie al Nord-Est e lungo l’arco alpino, con locali fenomeni anche intensi. Al pomeriggio più asciutto tra Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, poche variazioni altrove. In serata e in nottata residuo maltempo tra Lombardia e Triveneto; neve sulle Alpi orientali nel corso delle ore diurne fin verso i 1200-1300 metri.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile con molte nubi e piogge sparse, specie sul versante tirrenico. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni. In serata residue precipitazioni sulle regioni Adriatiche; in nottata progressivo miglioramento con tempo asciutto ed ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con acquazzoni e temporali sparsi, specie su regioni tirreniche e Sicilia. Al pomeriggio ancora maltempo tra Campania, Molise, Basilicata e Sicilia, variabilità asciutta altrove. In serata precipitazioni che insistono sulle regioni peninsulari; nella notte residue piogge tra Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Temperature minime in calo al nord, stabili o in lieve rialzo al centro-sud; massime in generale diminuzione.

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