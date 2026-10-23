Reset Energia approda su Facile.it con una nuova offerta luce a consumo

La Puglia si conferma come uno degli hub di riferimento dell’Italia meridionale per quanto riguarda le fonti rinnovabili. Stando ai dati pubblicati dal Gruppo Terna, infatti, nel 2025 è stata la regione con la produzione lorda di energia da fonti rinnovabili più alta di tutto il Mezzogiorno, con oltre 13mila GWh (quasi quanto Sicilia e Campania combinate, ovvero rispettivamente la seconda e la terza regione per energia prodotta da rinnovabili). Inoltre, a livello nazionale solo la Lombardia – nell’anno di riferimento – ha fatto registrare un dato più alto (superando i 19mila GWh). A trainare la produzione del territorio pugliese sono soprattutto l’eolico e il fotovoltaico; in entrambi i segmenti, la Puglia è prima in tutta Italia per quanto riguarda la produzione lorda, mentre la quota restante (attorno ai 2mila GWh) deriva dalle bioenergie, rispetto alle quali la regione è terza su base nazionale dopo Lombardia e Emilia-Romagna.

Rinnovabili e dinamiche di mercato

I dati di cui sopra, combinati con l’orientamento del nuovo ddl “Aree Idonee”, che privilegia l’autoconsumo dell’energia prodotta dagli impianti sul territorio, si intrecciano con le recenti novità del mercato dell’energia. Il possibile passaggio ai prezzi zonali, con relativo superamento del Prezzo Unico Nazionale, rappresenta un aspetto che, combinato con il consistente contributo delle rinnovabili al mix energetico regionale, può incidere anche sulle dinamiche commerciali.

In futuro, le aree in cui la produzione di energia pulita è più sviluppata – come nel caso della Puglia – potrebbero beneficiare di prezzi più convenienti, almeno nelle ore della giornata o nei periodi dell’anno in cui le condizioni climatiche permettono di sfruttare al massimo i parchi eolici e gli impianti fotovoltaici.

Di riflesso, non è difficile immaginare come, anche alla luce della congiuntura geopolitica ed economica tutt’altro che favorevole, gli utenti saranno sempre più orientati verso gli operatori in grado di valorizzare le fonti rinnovabili attraverso la distribuzione di energia pulita. È questa una delle principali direttrici di sviluppo del mercato e, fisiologicamente, anche dell’offerta da parte dei fornitori. Negli anni, il contesto italiano è diventato particolarmente variegato, in quanto contraddistinto da una spiccata concorrenzialità. Gli utenti finali hanno la possibilità di scegliere tra numerose offerte, proposte attraverso diversi canali dagli operatori del settore, incluse le piattaforme di comparazione di prezzi e tariffe. Da un lato, i consumatori meno esperti potrebbero far fatica ad orientarsi in un panorama complesso, in cui valutazioni apparentemente semplici implicano in realtà la familiarità con tecnicismi tipicamente settoriali. Dall’altra, le nuove norme (come la bolletta semplificata o la possibilità di cambiare fornitore in 24 ore a partire dal 1° dicembre) tendono a rendere il mercato più dinamico, flessibile e trasparente.

Reset e Facile.it, una collaborazione strategica per semplificare la scelta

All’interno di questa prospettiva prende forma la partnership tra un fornitore emergente tutto italiano, Reset Energia, e la principale piattaforma di comparazione di prezzi online, Facile.it. In una nota stampa diramata a inizio ottobre, la energy tech ha annunciato l’avvio di una collaborazione strategica, il cui obiettivo è promuovere una nuova offerta commerciale. “Da ottobre” – si legge nel comunicato – “la nuova offerta luce a consumo di Reset è disponibile su Facile.it, con il prezzo della materia prima energia bloccato per cinque anni e una promo in esclusiva”.

L’accordo, sottolinea l’azienda, arriva in un momento non semplice per le bollette e per i mercati energetici. Il PUN è in rialzo da mesi e a settembre ha toccato un nuovo picco massimo per il 2026, alimentando i rincari per gli utenti che hanno un contratto a tariffa indicizzata. Di contro, prosegue la nota, con la nuova offerta di Reset “il prezzo della materia prima resta lo stesso per cinque anni, qualunque cosa accada sui mercati”.

“Cambiare fornitore di luce è una cosa che quasi tutti rimandano, perché si ha paura di

sbagliare o di trovare sorprese in bolletta”, spiega Anass Tai, co-founder dell’azienda. “Per

questo, essere su Facile.it per noi conta molto: è lì che le persone confrontano e decidono. Noi

portiamo un’energia 100% green, semplice da capire e con Facile.it sceglierla diventa una questione di pochi clic”. Reset distribuisce energia pulita, prodotta da fonti rinnovabili certificate mediante il meccanismo delle Garanzie di Origine, una certificazione elettronica che attesta come l’elettricità venga prodotta all’interno di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

L’iniziativa è accompagnata, per tutto il mese di ottobre, da una campagna promozionale dedicata; alcuni creator YouTube proporranno l’offerta alle rispettive community, mostrando come confrontare le varie offerte sulla piattaforma di Facile.it e come sfruttare la pratica web app di Reset per monitorare i consumi e risparmiare sui costi in bolletta.

Il nuovo ddl “Aree Idonee” approvato dal Consiglio Regionale

In linea con il proprio ruolo di capofila della transizione green nel Mezzogiorno, la Puglia fa un ulteriore passo avanti verso lo sviluppo delle fonti rinnovabili, seppur con una maggiore attenzione alla tutela del territorio e del paesaggio.

L’8 ottobre scorso, le Commissioni IV e V del Consiglio Regionale della Puglia hanno dato l’ok, in seduta congiunta, al nuovo testo relativo alle cosiddette “Aree Idonee”. Diverse le novità rispetto al Ddl che era stato approvato a marzo di quest’anno per l’individuazione delle superfici da destinare all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le novità introdotte dal nuovo ddl

II precedente disegno di legge non è stato semplicemente modificato o ampliato ma completamente riscritto alla luce del dialogo tra le commissioni e con le associazioni di categoria. Approvato con i voti della maggioranza – a fronte dell’astensione dei rappresentanti di opposizione – il nuovo testo pone l’accento sulla tutela del territorio, mediante una riduzione del consumo di suolo da destinare agli impianti. Priorità, inoltre, al recupero delle strutture già realizzate e autorizzate.

Per quanto riguarda, nello specifico, l’agrivoltaico, nella nuova versione, il testo introduce ulteriori disposizioni inerenti alla funzione agricola prevalente degli impianti agrivoltaici; in aggiunta, nelle aree agricole, saranno considerati idonei solo quelli di tipo avanzato (con pannelli installati in quota su supporti preesistenti così da consentire un uso duale del suolo). Tale meccanismo di tutela è esteso anche ai terreni interessati dalla cessazione e dall’espianto di alberi di ulivo per motivi di carattere fitosanitario. Infine, novità anche circa l’impiego dell’energia prodotta, che verrà destinata principalmente all’autoconsumo all’interno delle aree regionali e alle zone di accelerazione.