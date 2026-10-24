Torna l’ora solare, lancette indietro di un’ora

Torna l’ora solare, nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre le lancette dell’orologio torneranno indietro di un’ora.

Si chiude così il periodo di ora legale che per quest’anno ha consentito minori consumi di energia per 300 milioni di kWh, pari al valore di fabbisogno medio annuo di circa 115 mila famiglie. Lo comunica Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, secondo i cui dati questo risultato ha portato a un risparmio economico di oltre 90 milioni di euro. Oltre agli effetti sui consumi, i sette mesi di ora legale hanno prodotto benefici anche a livello ambientale, con una riduzione delle emissioni di CO2 stimata per circa 140 mila tonnellate, spiega Terna.

Il passaggio dall’ora legale all’ora solare avverrà alle 3 di domenica 25 ottobre, quando gli orologi dovranno tornare indietro alle due. Gli smartphone e i dispositivi digitali si adegueranno da soli, mentre bisognerà ricordarsi di cambiare l’ora ai dispositivi analogici. In sostanza si dormirà un’ora di più.