Dalla Sicilia alle aule di giustizia: dopo quasi quarant’anni di servizio, il Carabiniere miggianese Cosi Raffaele va in pensione nel giorno del suo 60° compleanno

Oggi, 17 ottobre 2026, il giorno del compimento del sessantesimo compleanno, si conclude la lunga carriera al servizio dello Stato per il miggianese Raffaele Cosi, Appuntato Scelto Qualifica Speciale dell’Arma dei Carabinieri.

Dopo quasi quarant’anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, giunge al termine il percorso professionale di un militare che ha svolto la sua esperienza lavorativa tra attività sul territorio, contrasto alla criminalità e collaborazione con la magistratura.

La sua carriera prende avvio nel 1987, presso la Scuola Allievi Carabinieri di Benevento, dove muove i primi passi nella Benemerita. Terminato il periodo formativo, inizia la sua carriera operativa in Sicilia presso la Stazione Carabinieri di Piazza Dante, a Catania.

È nella città etnea che il giovane Carabiniere si trova a operare in un contesto particolarmente delicato, segnato dalla presenza e dall’attività della criminalità organizzata siciliana e catanese. Un’esperienza professionale intensa, maturata quotidianamente sul territorio e caratterizzata dalla partecipazione a numerose importanti attività di Polizia Giudiziaria.

Un’esperienza che contribuisce a formare il militare e l’uomo che, pochi anni più tardi, porterà la propria professionalità in un ambiente altrettanto delicato: quello giudiziario.

Dal 1995, infatti, è in forza presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, in un’articolazione della Direzione Distrettuale Antimafia dove intraprende un lungo e significativo percorso al fianco della magistratura in campo contro la malavita. Per quasi trent’anni il Palazzo di Giustizia di viale De Pietro diventa il luogo nel quale mettere a disposizione dell’autorità giudiziaria l’esperienza maturata sul campo, partecipando alle attività investigativo – giudiziarie e confrontandosi quotidianamente con magistrati e operatori degli uffici giudiziari.

Nel corso degli anni ha avuto modo di collaborare con magistrati che hanno rappresentato e rappresentano figure di primo piano della magistratura salentina e nazionale, tra cui il dottor Cataldo Motta già Procuratore della Repubblica di Lecce, il dottor Antonio De Donno già Procuratore della Repubblica di Brindisi, il dottor Alessio Coccioli attuale Procuratore della Repubblica di Matera, la dottoressa Elsa Valeria Mignone, il dottor Guglielmo Cataldi, il dottor Giuseppe Capoccia attuale Procuratore della Repubblica di Lecce e numerosi altri magistrati e professionisti che si sono succeduti negli uffici giudiziari leccesi.

Un rapporto professionale costruito nel tempo, fatto di collaborazione e riservatezza, che lo ha portato a diventare un punto di riferimento per le diverse componenti territoriali dell’Arma dei Carabinieri presenti nella provincia di Lecce.

Dalla Sicilia al Salento, dal controllo del territorio alle attività di polizia giudiziaria, sono dunque quasi quarant’anni in divisa, di responsabilità e servizio quelli che si concludono oggi per Raffaele.

Un compleanno che segna contemporaneamente un traguardo personale e la fine di una vita professionale dedicata all’Arma dei Carabinieri. Una giornata nella quale, accanto agli auguri per i sessant’anni, arrivano anche quelli per una nuova stagione della vita, con la consapevolezza di aver lasciato, nei luoghi e tra le persone incontrate lungo il cammino, il segno di una lunga esperienza al servizio dello Stato.