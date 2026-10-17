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Dalla Sicilia alle aule di giustizia: dopo quasi quarant’anni di servizio, il Carabiniere miggianese Cosi Raffaele va in pensione nel giorno del suo 60° compleanno

Una carriera iniziata nel 1987 a Benevento e proseguita tra la lotta alla criminalità organizzata e la collaborazione con la magistratura salentina

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