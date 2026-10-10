Darsena di San Cataldo, via libera alla proroga ed è previsto anche un importante evento di nautica

LECCE – La darsena di San Cataldo resta aperta e operativa fino a gennaio 2027, grazie alla delibera che la giunta Poli ha messo in campo giovedì. Lo annuncia l’architetto Gianpaolo Scorrano, assessore all’Urbanistica, al Patrimonio e al Parco di Rauccio della Città di Lecce, che festeggia il primo obiettivo raggiunto: non chiudere il porticciolo e avere qualcuno che se ne prenda cura intervenendo tempestivamente dopo le mareggiate.

”Nonostante i pronostici catastrofistici dei soliti “gufi” la Darsena di San Cataldo, grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale, alla collaborazione con la Capitaneria di Porto e all’ottima manutenzione svolta quotidianamente dal nuovo gestore, non solo ha superato la prova dell’estate ma resterà aperta oltre il termine stabilito del 31 ottobre 2026 – ha detto l’assessore – Approvata nella seduta di giovedì, infatti, la proposta di deliberazione di Giunta n. 539 con la quale si proroga alla Soluzioni Marittime Srl la concessione della Darsena di San Cataldo fino al 31.01.2027 con buona pace di passeggiatori sull’acqua, disfattisti e menagrami vari che -imperterriti- hanno continuato a veicolare un messaggio fasullo sull’inagibilità della struttura, determinando in tal modo l’allontanamento di tutti quei potenziali diportisti interessati all’ormeggio nonostante la stagione estiva fosse oramai avviata.

Oggi, finalmente, parlano i fatti e non le chiacchiere di chi, non avendo la benché minima competenza in materia portuale o d’ingegnere idraulica, si ostina a fare opposizione preconcetta avverso l’apertura dell’unico riparo per imbarcazioni esistente da Brindisi a San Foca. Una vera e propria ventata d’aria fresca, è proprio il caso di dirlo, per pescatori professionisti e dilettanti che, almeno per quest’inverno e in attesa dell’effettivo avvio dei lavori già finanziati dal CIS, non saranno costretti a migrare verso altri porti come tristemente accaduto nell’ultimo decennio”.

L’attuale gestore ha lanciato un vero e proprio appello all’amministrazione per poter ottenere una proroga, visto che l’avviamento è andato tutto in perdita: i posti barca occupati sono solo 35 per ora, per via delle incertezze dei mesi scorsi. Non è esclusa una seconda proroga se i lavori strutturali da 5,1 milioni non dovessero partire in tempo. “Oltre a garantire la continuità del servizio la proroga consentirà all’attuale gestore di recuperare le perdite maturate nei primi mesi di avviamento che tanta incredibile preoccupazione avevano destato nella minoranza consigliare nel corso delle svariate sedute della commissione undicesima di controllo convocate sul tema – continua scorrano – Un vero peccato non aver potuto riscontrare la stessa preoccupazione nei sette anni del loro governo quando i lavori, che sarebbero dovuti durare poco più di un anno e mezzo, non procedevano, venivano commissionate analisi della posidonia a laboratori non accreditati (con affidamenti diretti), si effettuavano varianti peggiorative (che eliminavano ad esempio le colonnine d’acqua e di luce) e i costi lievitavano enormemente, questa volta per l’Ente e, dunque, per i leccesi.

Ma come annunciato già un mese addietro, c’è dell’altro; si sta lavorando alacremente, in collaborazione con la “Green Project Srl” e con la “Soluzioni Marittime Srl”, per realizzare il primo “fuori salone” del Nautigò presso la Darsena di San Cataldo, con le imbarcazioni posizionate non solo a terra come accade già al Palafiere, ma ormeggiate anche a mare, connotando -sempre di più e non solo a parole- la nostra Lecce come città di mare e d’Amare.

Nautigò Lecce con la sua prima edizione del fuori salone alla Darsena di San Cataldo, candida di fatto il Salento ad essere, unitamente a Snim Marina di Brindisi che vanta già un’esperienza ultraventennale, uno dei principali poli fieristici del Sud Italia e del Mediterraneo per la nautica da diporto, con tutto ciò che comporta in termini di indotto, non solo economico ma anche lavorativo, per il nostro territorio.

Chissà che, almeno per questa volta, non si faccia il tifo -tutti insieme e per davvero- per Lecce città sul mare e per il Salento”.