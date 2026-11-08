Gemma (FdI), 8 agosto giornata delle vittime sul lavoro è via libera storico’

GEMMA (FdI), 8 agosto giornata delle vittime sul lavoro è via libera storico’

‘La dignità e la sicurezza dei lavoratori siano al centro delle politiche europee’

“L’ufficializzazione dell’8 agosto come giornata Ue delle vittime degli incidenti sul lavoro è un risultato di straordinario valore, frutto del lavoro parlamentare e negoziale che ho seguito come relatrice della risoluzione correlata, approvata dal Parlamento europeo il 21 maggio scorso con un ampio sostegno trasversale. La firma di oggi traduce quella iniziativa in un impegno condiviso dalle tre istituzioni europee”. Lo afferma l’eurodeputata di FdI Chiara Gemma, a margine della firma della dichiarazione congiunta tra

Parlamento, Consiglio e Commissione europea in merito all’8 agosto.

“A settant’anni dalla tragedia di Marcinelle, il sacrificio di quei lavoratori, tra cui 136 italiani, entra a pieno titolo

nella memoria europea. Questa Giornata deve essere anche un’occasione per sensibilizzare cittadini, imprese e istituzioni sull’importanza della prevenzione e della tutela della salute e

della sicurezza nei luoghi di lavoro”, sottolinea l’esponente di

FdI.

“Nel 2024 nell’Ue si sono verificati oltre 3.300 incidenti mortali sul lavoro e quasi 2,8 milioni di incidenti non mortali.

Numeri che richiedono un impegno costante: rafforzare la prevenzione, la formazione e l’applicazione delle norme, senza trascurare i rischi emergenti. La dignità e la sicurezza dei lavoratori devono essere al centro delle politiche europee: nessuno dovrebbe rischiare la propria vita per guadagnarsi da vivere”