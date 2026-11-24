In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre, l’associazione di promozione sociale “La Spiga” ha dipinto di rosso una panchina del Parco Pubblico “Luisa della Ratta”, a Villa Convento. Un gesto semplice, ma dal forte significato simbolico, volto a richiamare l’attenzione su una piaga sociale che continua ad essere presente nella quotidianità. Il rosso, colore simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, trasforma una panchina del parco in un segno di sensibilizzazione, memoria e consapevolezza.

A spiegare il significato dell’iniziativa è il presidente dell’associazione, Matteo Bergamo, che dichiara:

“Abbiamo voluto lasciare un segno concreto nel nostro territorio, scegliendo un luogo pubblico e frequentato dalla comunità e in particolare, da giovani, perché alcuni valori è bene che si imparino già dalla piccola età. Questa panchina rossa non vuole essere soltanto un simbolo, ma un invito a riflettere, a fermarsi e a non a voltarsi dall’altra parte. La violenza sulle donne non può e non deve essere considerata un problema che riguarda soltanto chi la subisce: è una responsabilità che coinvolge tutti noi. Crediamo che il rispetto, la sensibilizzazione e l’educazione debbano partire proprio dal basso, dalle nostre comunità, attraverso gesti concreti e un impegno che non si esaurisca il 25 novembre, ma continui ogni giorno.

La nostra associazione è presente tutti i giorni sul territorio per le difficoltà di tutti e colgo l’occasione per rendere chiaro che qualsiasi donna vittima di violenza, trova in noi degli alleati, e trova in me, una persona che garantisce supporto e aiuto”. L’iniziativa nasce dalla volontà di sensibilizzare temi sociali importanti e promuovere una cultura fondata sul rispetto, sulla dignità e sulla libertà delle persone, dimostrando come anche i piccoli gesti possano contribuire a rendere i luoghi pubblici spazi di partecipazione civile e sensibilizzazione.