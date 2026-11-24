CASALABATE (Squinzano) – Il figlio rubò l’auto a un concittadino e, quando la vittima lo rintracciò per chiederne la restituzione, il padre del presunto ladro minacciò il proprietario e il padre di quest’ultimo puntando contro i due uomini una pistola. Per quell’episodio, consumato alla fine di giugno, a Casalabate, Bruno Vitale, 71enne del posto, soggetto già noto alle forze dell’ordine, ha patteggiato 1 anno e 8 mesi di reclusione davanti alla giudice Anna Paola Capano così come concordato dall’avvocato difensore Alessandro Costatini Dal Sant con la procura. L’uomo era e rimane ai domiciliari.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, figlio del 71enne si sarebbe impossessato dell’utilitaria di un giovane artigiano locale. La vittima, tuttavia, riuscì a localizzare in tempo reale la posizione del proprio veicolo grazie al sistema di geolocalizzazione GPS installato a bordo, si recò così sul posto nel tentativo di recuperare il mezzo.

Di fronte alla richiesta di restituzione, l’anziano estrasse una pistola a scopo intimidatorio, costringendo il giovane alla fuga. L’artigiano contattò immediatamente il numero di emergenza 112, permettendo l’arrivo sul posto dei militari dell’Arma, coordinati dal Capitano Alessio Fagotto. I carabinieri individuarono e bloccarono il pensionato. La successiva perquisizione personale e locale consentì di ritrovare e sequestrare la pistola utilizzata per le minacce. Informata la Procura della Repubblica di Lecce e completati gli accertamenti di rito, Vitale venne arrestato con l’accusa di furto e minaccia aggravata. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo finì ai domiciliari.