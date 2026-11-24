CARMIANO (Lecce) – Accertamenti in corso a Carmiano per ricostruire l’esatta dinamica del ferimento di un uomo di 51 anni, soccorso in serata e trasportato all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per una lesione da arma da taglio al fianco.

L’allarme è scattato in via Napoli, stando ai primi riscontri, il 51enne, già sanguinante, avrebbe percorso un tratto a piedi fino a raggiungere casa, suonando al citofono per chiedere aiuto ai residenti. Sono stati proprio i proprietari di casa, vista la situazione, ad allertare immediatamente il 118.

Sul posto sono arrivati i sanitari insieme ai Carabinieri delle stazioni di Carmiano e Novoli. Dopo le prime cure sul luogo, l’uomo è stato accompagnato in ospedale. Ai militari intervenuti aveva inizialmente riferito di essere stato avvicinato e colpito con un fendente da due sconosciuti.

In un secondo momento, tuttavia, il 51enne ha ritrattato, sostenendo di essersi inflitto da solo la ferita con un coltello e proprio su indicazione dell’uomo, i Carabinieri hanno individuato e recuperato la lama sull’asfalto di via Napoli, poco distante dal punto in cui era stato soccorso, rilevando su di essa tracce ematiche.

I militari dell’Arma proseguono ora le verifiche per fugare ogni dubbio sulla vicenda, nelle prossime ore il 51enne verrà nuovamente ascoltato insieme a eventuali testimoni, mentre sono già al vaglio le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.