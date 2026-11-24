Si è svolta nella giornata odierna, presso la Prefettura di Lecce, una nuova riunione della Cabina di coordinamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presieduta dal Viceprefetto Vicario dottoressa Maria Antonietta Olivieri.

L’incontro ha rappresentato un momento centrale di sintesi istituzionale e operativa che ha visto la partecipazione dei rappresentanti della Struttura di Missione per il PNRR, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della Ragioneria Generale dello Stato, della Ragioneria Territoriale di Lecce, della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, del Comune di Lecce e di ANCI Puglia, delle Unioni dei Comuni del territorio provinciale, nonché dei componenti dell’Ufficio PNRR e del Presidio Pnrr della Ragioneria Territoriale di Lecce.

Al centro della seduta vi è stata l’approvazione condivisa della pianificazione finale delle attività della Cabina di coordinamento, a completamento del proprio Piano di azione, quale documento strategico elaborato secondo le Linee Guida della Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Piano di azione è stato sviluppato, nel corso del periodo di attuazione delle progettualità del PNRR e nel rispetto di un puntuale cronoprogramma delle attività, con la finalità di fotografare lo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi sul territorio provinciale e di fornire una risposta concreta e tempestiva alle criticità segnalate di volta in volta dai Soggetti attuatori.

Nel corso dei lavori è stato evidenziato, altresì, il forte impegno messo in campo dai soggetti attuatori, chiamati a gestire sul territorio provinciale una mole significativa di risorse, pari a circa 600 milioni di euro, distribuiti su oltre 3.000 progetti, che hanno interessato ambiti strategici quali la rigenerazione urbana, l’edilizia scolastica, la transizione ecologica e digitale, le infrastrutture idriche e il potenziamento dei servizi sociali e sanitari di prossimità.

In particolare, la pianificazione delle attività della Cabina ha permesso una mappatura delle criticità, grazie all’analisi dettagliata dei progetti condotta al fine di individuare quelli con scostamenti rispetto ai cronoprogrammi o con difficoltà in fase di affidamento, progettazione, esecuzione dei lavori e di rendicontazione sulla piattaforma ReGiS.

Il raccordo instaurato tra i Soggetti attuatori e le Amministrazioni Centrali ha aperto canali diretti di comunicazione con i Ministeri competenti per sbloccare stalli istruttori o chiarire quesiti interpretativi sulle procedure di spesa.

Nella riunione è emersa la fattiva attività tecnico-amministrativa dei Comuni interessati che con straordinario impegno ed estrema concretezza hanno raggiunto i target previsti dal Piano, di cui circa il 90% degli interventi risulta concluso, tenuto conto dell’aggiornamento dinamico fornito dal sistema ReGiS, ancora in corso di aggiornamento per l’ultimazione degli adempimenti finali.

La Cabina di coordinamento, con la messa in atto di siffatte attività, si è confermata uno strumento prezioso di ascolto, di governance multilivello e di leale collaborazione tra lo Stato e gli Enti locali.

Il risultato positivo raggiunto grazie allo sforzo profuso dai soggetti attuatori ha evidenziato la forte sinergia dettata dal lavoro di rete istituzionale, coordinata dalla Prefettura, che ha ricevuto il pieno apprezzamento dalla Struttura di Missione Pnrr della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Ragioneria Generale dello Stato, sin da subito consapevoli che le risorse del Pnrr avrebbero costituito una grandissima occasione di crescita per il territorio della Provincia di Lecce, nel pieno rispetto delle scadenze fissate a livello europeo con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.