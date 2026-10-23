Lecce, tegola Pierotti. L’infortunio lo terrà fuori a lungo

LECCE – Brutte notizie per il Lecce: gli esami strumentali a cui si è sottoposto Santiago Pierotti hanno evidenziato una frattura composta del malleolo mediale della caviglia destra, come comunicato ufficialmente dal club giallorosso.

Un problema che arriva dopo il report dell’allenamento di ieri, 22 ottobre, quando l’argentino era rimasto a riposo per un trauma contusivo alla caviglia.

Nel comunicato ufficiale il Lecce scrive:

“L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Santiago Pierotti si è sottoposto a risonanza magnetica e TAC, presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce, che ha evidenziato una frattura composta del malleolo mediale della caviglia destra”.

Per infortuni di questo tipo, il ritorno in campo può richiedere anche 2 mesi, ma serviranno ulteriori valutazioni prima di poter comprendere i tempi effettivi di recupero.