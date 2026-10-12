Due casi scabbia nelle scuole di Campi Salentina: chiusura precauzionale per consentire la sanificazione

CAMPI SALENTINA – Due casi di scabbia segnalati in altrettanti plessi scolastici fanno scattare le misure precauzionali. Il sindaco Alfredo Fina, con l’ordinanza numero 115 del 12 ottobre 2026, ha disposto la chiusura straordinaria, per la giornata di domani, martedì 13 ottobre, della scuola primaria “Gramsci” e della scuola secondaria di primo grado “San Pompilio Maria Pirrotti”. “Una decisione adottata in via preventiva, senza alcun allarmismo, per consentire interventi approfonditi di pulizia e disinfezione degli ambienti frequentati quotidianamente da alunni, docenti e personale scolastico”, spiega il primo cittadino.

Il provvedimento arriva dopo la comunicazione di due casi di scabbia, uno per ciascun plesso, trasmessa dall’Asl di Lecce al dirigente scolastico. L’amministrazione comunale ha quindi ritenuto opportuno intervenire tempestivamente, disponendo la sospensione delle attività didattiche per un giorno, così da permettere lo svolgimento delle operazioni straordinarie di igienizzazione in condizioni ottimali. L’obiettivo è garantire la massima attenzione alle condizioni igienico-sanitarie degli edifici, tutelando la salute e la serenità dell’intera comunità scolastica. Le misure non riguarderanno soltanto le aule e gli spazi comuni dei due istituti. Il Comune sta infatti predisponendo anche interventi di igienizzazione degli scuolabus utilizzati per il trasporto degli studenti, nell’ambito di un’azione preventiva più ampia.

La scabbia è un’infestazione della pelle provocata da un acaro, che si trasmette principalmente attraverso il contatto diretto e prolungato con una persona infestata. Si tratta di una condizione curabile, per la quale sono disponibili trattamenti specifici. La segnalazione dei due casi ha comunque indotto l’amministrazione Fina a rafforzare le misure di prevenzione negli ambienti scolastici interessati. La chiusura temporanea rappresenta dunque una scelta di prudenza, finalizzata a consentire le operazioni straordinarie senza interferire con il normale svolgimento delle lezioni. Nessuna situazione di emergenza generalizzata, quindi, ma un intervento circoscritto ai due plessi coinvolti, con l’obiettivo di assicurare le migliori condizioni possibili per la ripresa delle attività scolastiche.