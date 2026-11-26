Dopo la prima pastorale gallipolina del 15 ottobre (che da sempre inaugura la lunga vigilia del Natale) e la ricorrenza (domenica scorsa) di Santa Cecilia, è proprio nella ricorrenza di Sant’Andrea, invece, festeggiato in città con la processione accompagnata dal suono melodioso della “pastorale” in suo onore, che Gallipoli entra “ufficialmente” nel clima natalizio.

Il giorno di Sant’Andrea (lunedì 30 novembre), oltre che una ricorrenza inserita nel Calendario liturgico, infatti, per gli abitanti dello Scoglio rappresenta anche uno dei segni più iconici della loro stessa identità: pescatore (e poi apostolo) il primo, e pescatori e “gente di mare” la maggior parte dei gallipolini. A coltivare la devozione in onore del patrono dei pescatori Sant’Andrea , è l’antica confraternita di Santa Maria degli Angeli, alla quale un tempo appartenevano i pescatori, la cui chiesetta s’affaccia sul mare di scirocco, proprio di fronte all’isola di Sant’Andrea.

Ricco il programma dei festeggiamenti religiosi e civili, a cura dello storico sodalizio, tra cui, sabato 18 (alle ore 18,00) la “professione” dei nuovi confratelli, e domenica 29 (prima domenica d’Avvento), dopo le rituali celebrazioni liturgiche, spazio alla tradizione e alla convivialità, con l’esibizione degli “Zampognarri di Puglia” e la degustazione di “pittule” e prodotti tipici natalizi.

Lunedì 30, invece, le prime luci dell’alba saranno accompagnate dal dolce suono della “pastorale gallipolina” per le vie del centro storico. Sempre nel centro storico, poi, dopo la Messa delle ore 17,00 nell’antica chiesetta confraternale, la solenne processione accompagnata (come da tradizione) dalla “pastorale gallipolina” a cura dell’orchestra di fiati “Santa Cecilia – Città di Gallipoli”. Il rientro della processione sarà salutato, in prossimità di piazza Imbriani, dai pescatori del luogo con le fiaccole accese, a suggellare ancora una volta la devozione al loro “Santo Protettore”.