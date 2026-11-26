Nuovo successo per l’Istituto Superiore Gaetano Salvemini di Alessano che domani, alla 35esima edizione di JOB&Orienta a Verona, ritirerà una menzione speciale nazionale del Premio “Storie di alternanza e competenze”, promosso da Unioncamere in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Anche nel 2026 l’Istituto diretto dalla professoressa Chiara Vantaggiatocontinua a distinguersi, portando il talento dei suoi studenti e le tradizioni del Salento alla ribalta nazionale.

Dopo il trionfo del 2024, grazie al progetto “Luminarie artistiche. Creatività, tradizione e competenze tecniche” giovedì 26 novembre, dalle ore 14 alle 17, allo Spazio Eventi Dante di Verona studenti e docenti del Salvemini prenderanno parte alla IX edizione della cerimonia di premiazione del Premio “Storie di alternanza e competenze”.

Il progetto di alternanza scuola lavoro, dedicato alle luminarie artistiche, realizzato grazie all’azienda partner LumiLab Salento dei fratelli Gabriele e Gioele Toma di Cursi, ha permesso agli studenti di Meccanica e Meccatronica del percorso 4+2 di confrontarsi con un reale ciclo produttivo, dall’idea al manufatto finito. Partendo dallo schizzo iniziale fino alla progettazione CAD e al taglio tramite pantografo a controllo numerico, gli studenti hanno sperimentato sul campo la sinergia tra design digitale e automazione industriale, sviluppando al contempo lavoro di squadra, problem solving e la capacità di apprendere dagli errori. Un’esperienza condivisa con gli studenti dell’IISS Betty Ambiveri di Presezzo, in provincia di Bergamo diretto da Gianbattista Grasselli.

Nel corso della cerimonia al Job&Orienta saranno premiati i video girati da studentesse e studenti, cheraccontano un’esperienza di formazione scuola-lavoro (FSL, gli ex PCTO), di apprendistato di primo o terzo livello, di tirocinio curricolare oppure un project work legato alla certificazione delle competenze del sistema camerale. Il Premio, nelle prime otto edizioni, dal 2017, ha coinvolto quasi 3.000 istituti di formazione e circa 41.000 studenti tra cui gli alunni di Alessano che nel 2024 si qualificarono al primo posto grazie a “NAO, il robot umanoide in cartolibreria”, dedicato alla robotica e all’intelligenza artificiale.

Nell’edizione del 2026, invece, l’IISS guidato da Chiara Florinda Vantaggiato si è aggiudicato una delle menzioni speciali legate ai settori produttivi e alle organizzazioni che li rappresentano ottenendo l’importante riconoscimento nell’ambito della meccatronica, con Federmeccanica, e l’imprenditorialità.

”Con questa nuova menzione speciale al Job&Orienta di Verona, l’IISS ‘Gaetano Salvemini’ conferma la propria vocazione all’innovazione didattica e al dialogo costante con il tessuto produttivolocale, capace di coniugare le radici culturali del territorio con le competenze tecnologiche più richieste dal mondo del lavoro”, ha dichiarato la dirigente scolastica dell’IISS Gaetano Salvemini Chiara Florinda Vantaggiato.

“Siamo felici per questo nuovo riconoscimento che premia il nostro impegno quotidiano nel preparare i giovani anche con i progetti di alternanza scuola–lavoro. Un risultato che valorizza la capacità dei nostri studenti di coniugare tradizione artigianale, creatività, innovazione e competenze tecniche, attraverso la realizzazione delle luminarie artistiche, da sempre espressione dell’identità culturale del Salento. Un riconoscimento che ci rende orgogliosi e premia il lavoro fatto dalla comunità scolastica, frutto dell’impegno e della collaborazione di studenti, docenti e di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione e alla buona riuscita del progetto. Concludo con un grazie speciale ai professori Emanuela Ruggeri Leo e Roberto Romano, che con la loro passione e dedizione hanno permesso il raggiungimento di questo prestigioso traguardo”.