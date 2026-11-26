A ogni ospite sarà chiesto di indicare una misura concreta per contrastare gli stereotipi di genere nel Salento. Anche chi siederà in platea potrà avanzare una proposta. È l’impegno che NEXT affida ai partecipanti di “Smontare gli stereotipi, riscrivere il futuro”, l’incontro aperto alla cittadinanza in programma sabato 28 novembre alle 18.30 al Palazzo della Cultura di Galatina, in piazza Dante Alighieri 51, con ingresso libero e gratuito. Nel presentare l’iniziativa il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, gli organizzatori hanno scelto l’immagine dell’iceberg. La violenza ne è la punta, la manifestazione più estrema. Sotto la superficie ci sono gli stereotipi che si riproducono ogni giorno a scuola, sul lavoro e nelle parole che usiamo. Da queste radici culturali delle disuguaglianze di genere prenderà le mosse il dibattito, per esaminare quali politiche possano contribuire a rimuoverle, dalle scelte dell’Unione europea agli interventi nazionali e locali. “Il 25 novembre ci ricorda dove portano gli stereotipi quando nessuno li smonta”, dichiara Alessandro Martines, presidente di NEXT. “È necessario quindi lavorare prima, su educazione, lavoro e regole, e sollecitare interventi di policy a tutti i livelli”. A confrontarsi saranno l’europarlamentare Georgia Tramacere, Carmine Viola, professore ordinario di Economia aziendale all’Università del Salento, Alessandra Caiulo, giornalista, comunicatrice e cantante, e Carmela Lucia Perago, professoressa associata di Diritto processuale civile all’Università del Salento. A guidare il dialogo con gli ospiti e con il pubblico saranno Alessia Albanese, dottoranda di ricerca e avvocata, e lo stesso Martines, manager nel campo delle relazioni istituzionali e della comunicazione d’impresa. Patrocinato dal Comune di Galatina, l’appuntamento rientra nel calendario OFF de L’Eredità delle Donne e nel programma 2026 di Connessioni, la piattaforma di confronto e networking giunta in città alla quinta edizione. A promuoverlo è NEXT, una rete che sostiene la cittadinanza attiva e lo sviluppo del territorio attraverso progetti di innovazione sociale costruiti insieme a decisori pubblici, terzo settore, imprese e opinion leader. Al termine dell’incontro NEXT raccoglierà le proposte emerse in un breve documento e lo condividerà con i rappresentanti delle istituzioni presenti, perché da quel confronto possano prendere avvio interventi sul territorio.